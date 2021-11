Todo un lujo: el hotel en el que Susana Giménez va a entrevistar a Wanda Nara en París

Las fotos del Hotel Ritz por dentro, el prestigioso hotel de París en donde Susana Giménez va a entrevistar a Wanda Nara y en donde se hospedaron Coco Chanel y Diana de Gales.

Wanda Nara resuena desde hace semanas en los medios y redes sociales por su polémica con su marido Mauro Icardi y ‘La China’ Suárez, con quien el futbolista le fue infiel. Susana Giménez tenía pactada una entrevista con ella desde antes del escándalo y, a pesar de algunos cambios de planes, el encuentro siempre se mantuvo en pie. Ahora, se filtró el nombre del hotel en el que harán el reportaje.

Se trata del Hotel Ritz, un hotel palaciego ubicado en el centro de París, que fue posicionado en el puesto número 15 de los hoteles más lujosos y prestigiosos del mundo por The Leading Hotels of the World. Allí se hospedaron muchas figuras de renombre, como Ernest Hemingway, la princesa Diana de Gales y Coco Chanel.

La entrevista se va a filmar durante tres días de rodaje, según contaron en Los ángeles de la Mañana (LAM). En un principio, cuando Wanda se enteró que Icardi la había engañado con ‘La China’, ella había pedido dar la entrevista con Susana a solas. Después, se reconciliaron y acordaron que ella será la protagonista, aunque él aparecerá en varias escenas.

Habitación del Hotel Ritz, ubicado en París.

Durante esos tres días, Nara y Giménez recorrerán París, Disney y hasta se rumorea que Icardi podría usar sus minutos en pantalla para hacer un pedido de disculpas público por lo sucedido. “Ahí vivió Coco Chanel, ella tenía su suite ahí. El dueño es Mohamed Al Fayed, el padre de Dodi, que era el novio de Lady Di, y también vivió ahí Ernest Hemingway”, explicaron las panelistas y adelantaron que Susana se hospedará allí, a diferencia del resto de los miembros de la producción.

Piscina del Hotel Ritz, ubicado en París.

“De las veinticinco personas que van, obviamente Susana es la única que para en este lugar”, aclaró Pía Shaw. “Es la habitación más top y cuesta 4300 euros. Más cara que la de Dubai”, observó la panelista, en referencia a un hotel en donde Nara se alojó recientemente. Además, detalló: “Susana viaja con dos productores y la vestuarista, y desde Buenos Aires viaja toda una producción que más o menos son 18 personas. Pero todavía no tiene ni peluquero ni maquillador en París, están en la búsqueda”.

Sala al aire libre del Hotel Ritz, ubicado en París.

Cómo es el Hotel Ritz, el prestigioso hotel en donde Susana Giménez entrevistará a Wanda Nara

El Hotel Ritz cuenta con 159 habitaciones, un spa con servicio completo, una piscina, tres bares, un restaurante, jardín, terraza, gimnasio y estacionamiento. Las habitaciones son insonorizadas, para que los huéspedes puedan descansar sin ningún tipo de ruidos y hasta tienen un minibar. La decoración de todas las habitaciones es como un palacio inmenso, casi todo de color blanco y crudo y con lámparas araña, con una estética semejante al Palacio de Versalles.

El Ritz fue fundado en 1875 por César Ritz, un hotelero suizo, que lo construyó junto con el chef Auguste Escoffier. Se construyó en medio de las plazas centrales de París y fue el primero de toda Europa en ofrecer electricidad, teléfonos y baños dentro de las habitaciones. Poco a poco, muchas estrellas, políticos, miembros de la realeza y artistas comenzaron a hospedarse allí, convirtiéndose en uno de los hoteles más prestigiosos del mundo.