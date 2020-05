La periodista Sandra Borghi volvió a sufrir la indiferencia de su compañero de TN, José Antonio 'Pepe' Gil Vidal, cuando le expresó que no la estaba "pasando bien".

Ya como una puesta en escena luego del desplante que Gil Vidal le hizo días atrás a Borghi, los conductores protagonizaron un paso de comedia a la hora de presentar los títulos. El especialista en temas internacionales se mostró muy ansioso por dar las noticias y poco abierto a las palabras de su compañera.

"Antes te quier decir algo, anoche no pude dormir, no la estoy pasando bien", apuntó la también movilera, mientras su colega miraba el reloj atento a la hora de los anuncios.

Supuestamente enojada, Broghi insitió: "Te pido que me respetes, porque la gente me pregunta si es cierto o no es cierto. Falta un minuto, yo estoy controlando el reloj, no sos sólo un reloj en mi vida".

Gil Vidal siguió inmutable y Borghi le reprochó que ella le estaba hablando de que no podía dormir y que no la estaba "pasando bien". "¿Quiero saber si en algún momento vamos a poder hablar de esto?", preguntó y la respuesta de 'Pepe' fue tajante: "Títulos".

Días atrás, Borghi le hizo una afectiva declaración a Gil Vidal y también recibió su indiferencia. "Me hace muy feliz ser tu compañera, te lo quería decir", fue la fase en aquella oportunidad y la respuesta también fue: "Títulos".