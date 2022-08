Tinelli ya tiene reemplazo para Cristian Castro: la nueva figura internacional de Canta Conmigo Ahora

La buena recepción de Canta Conmigo Ahora puso a trabajar a Laflia y nuevas figuras nacionales e internacionales podrían incorporarse al panel de 100 jurados del programa de Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli ya se encuentra en plena preparación de una nueva edición de Canta Conmigo Ahora (El Trece), el concurso de canto que produce Laflia y está manteniendo buenos números de rating en la batalla diaria contra La Voz Argentina (Telefe), y se filtró uno de los posibles nuevos jurados internacionales a convocar. El deseado cantante sería una figurita difícil, tal como lo fue en su momento el reconocido Cristian Castro.

Con una nueva posibilidad de casting abierto para que cantantes de todo el país tengan su oportunidad de conmover al jurado de Canta Conmigo Ahora, El Trece y Tinelli están en la búsqueda activa de los nombres que renovarán el nuevo plantel de 100 artistas que evaluarán la destreza vocal de los participantes. En ese sentido, la periodista Laura Ubfal reveló quien sería uno de las posibles figuras que la producción querría convocar y se trata de un artista internacional con muchísimo éxito en Argentina.

En Gossip (Net TV), el magazine que conduce Ubfal, se filtró que Chayanne sería uno de las figuras que tendría una participación estelar en alguno de los programas de la segunda edición, aunque no como figura permanente en el programa de televisión. Según precisó el portal de la periodista, habría otros nombres danzando y la producción estaría avanzando en la preparación de la nueva competencia a desarrollarse a partir de comienzos de octubre y hasta fin de año, cuando se estrene en Telefe la esperada vuelta de Gran Hermano.

Hizo llorar a todos en Canta Conmigo Ahora y Tinelli le cumplirá su sueño

Canta Conmigo Ahora (El Trece) tuvo un momento emocionante luego de que Felipe Figueroa, participante del certamen, se animara a contar su triste historia. Al borde de las lágrimas, Marcelo Tinelli le prometió ayudarlo a cumplir su sueño.

Luego de su interpretación, Tinelli dialogó con el participante y le preguntó: "Decís que hace mucho que no ves a tus viejos, ¿Hace cuatro años dijiste?". Triste, Felipe Figueroa le respondió: "Mira, en marzo del 2018 fue la última vez que abracé a mi papá y a mi mamá. Mi papá está ahora muy malito, está mal. Y yo lo que le pido a Dios es que me de la oportunidad de verlo vivo por última vez".

"Y como les dije a ustedes, yo se que aquí se me van a abrir muchas puertas para lograr eso en el tiempo más corto posible. Y esa es la idea, la música me ayuda mucho. Es mi vida. A parte, ahora con la pandemia se ha puesto un poco difícil para alguien que no es tan profesional. Sin embargo, yo trato de seguir para adelante y se que los tiempos de Dios son perfectos", sumó.

Conmovido con la historia, Marcelo Tinelli le consultó al participante: "¿Y vos tenés tiempo en tu trabajo? ¿Te dan el espacio para que puedas ir a ver a tus viejos si tuvieras las posibilidades hoy?". "Sí, lo que me falta es la posibilidad económica porque en la situación que está Venezuela, los boletos están imposibles. Ahorita se están volviendo un poco más accesibles. Pero no me alcanza con el sueldo que tengo para ir", expresó Felipe Figueroa.

Independientemente de la devolución del jurado, Tinelli se ofreció a ayudarlo y se lo comunicó con alegría y entre lágrimas: "Yo lo que te quiero decir en nombre de toda la producción del programa y mío es que te vamos a dar la posibilidad de que tengas tu boleto para que puedas ir a ver a tu papá. Cuando vos digas, para mí es un placer. Después lo que ocurra acá o lo que ocurra con tu carrera es otro tema. Es un regalo mío y de la producción. Espero que lo aceptes".