Tinelli vuelve a la televisión: cómo será su nuevo programa

El conductor confirmó su regreso y Ángel de Brito contó detalles exclusivos del nuevo formato.

Marcelo Tinelli confirmó su regreso a la televisión para este 2022. Luego de varias especulaciones sobre su futuro en la pantalla chica, el emblemático conductor aseguró que ya tiene fecha para volver a El Trece con una propuesta renovada. En este marco, Ángel de Brito reveló detalles exclusivos de lo que podrá verse en este programa.

Durante su visita al noticiero del Canal 3 de Rosario, el emblemático conductor anunció que regresaría a la pantalla chica a mediados del 2022. "Tengo muchas ganas de que tengamos algo de baile", expresó Tinelli sin dar mayores detalles sobre el formato. Sin embargo en la emisión de LAM de este martes, Ángel de Brito reveló cómo será el formato que conducirá Marcelo.

Continuando con la misma línea del anuncio de Tinelli, Ángel de Brito aseguró que la idea sería volver con un nuevo formato de Showmatch. "¿Saben cuántos jurados quieren? 100. Van a intervenir tipo votación", aseguró el periodista. Asimismo, el conductor de LAM aseguró que las personas encargadas de votar trabajarán de forma fija dentro del programa y que no necesariamente se tratará de personas "especializadas en baile".

"Va a haber de todo, hasta gente que ya participó del certamen", añadió De Brito sobre la nueva propuesta. Sin embargo, Ángel también contó que el canal querría atrasar la fecha de estreno para el mes de agosto. Asimismo, Yanina Latorre se mostró bastante tajante sobre este anuncio y aseguró que "no creía del todo que Tinelli fuera a volver a El Trece".

La revelación de Marcelo Tinelli: cuáles son sus expectativas sobre el nuevo programa

Luego de pasar por el canal de televisión rosarino, Marcelo Tinelli también dio una nota con una emisora radial y adelantó también algunos detalles de su regreso. En este diálogo, el conductor dejó en claro cuáles eran sus prioridades frente al nuevo programa que realizará.

"Va a ser un bigshow, un programa en vivo. Con público presente. Eso nos ayuda muchísimo a nosotros", aseguró el conductor. "A mí el Bailando me encanta. Me parece que es un formato que anduvo muy bien durante muchos años en la tele, pero difícil hacer un formato como el Bailando sin público, nosotros el año pasado lo tuvimos que hacer. No es lo mismo hacerlo sin público. Recién pudimos tener público a los costados en noviembre. Y eso nos costó mucho", continuó al respecto.

De esta forma, Tinelli dejó en claro que su principal deseo para este año es priorizar el regreso del público al estudio. "Ahí (en el público) pueden aparecer nuevos talentos", continuó el conductor sobre los planes. Por último, contó que el contrato ya estaba firmado para regresar a mediados de año. "Volvemos entre junio y julio con el formato que ya teníamos y con nuevos formatos", aseguró.