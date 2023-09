Tinelli se fue al pasto con Fátima Florez y dijo lo que nadie se imaginaba: "¿Milei te toma todo?"

Marcelo Tinelli invitó a Fátima Florez al Bailando 2023, no se contuvo y se puso a hablar de la foto viral con Javier Milei. El comentario inesperado que hizo el conductor y dejó boquiabiertos a todos.

Fátima Florez sorprendió a todos al mostrarse en la pista del Bailando 2023 como había prometido en un principio para hacer una imitación. Sin embargo, Marcelo Tinelli dejó a un lado su performance e indagó de manera polémica sobre la imagen junto a Javier Milei en la cama que se viralizó en las redes sociales, ya que lanzó un comentario completamente desafortunado en vivo.

En primer lugar, Fátima Florez apareció en el reality show poniéndose en la piel de Marixa Balli. La performance hizo estallar a todos, incluso a la propia Marixa que se encontraba en el estudio. "Te vi ayer muy entusiasmado con Milett. Así que a Marcelo le gusta Milett y a Fátima le gusta Milei", lanzó Fátima mientras interpretaba a la mediática.

Como fue ella misma quien sacó el tema de Milei, el conductor no dejó pasar la ocasión para hablar de la foto viral con el candidato a presidente por La Libertad Avanza pero con un comentario inesperado para todos. "Ayer salió una foto con la cama toda manchada y después la borró ¿Qué te toma Milei? ¿Él te toma todo?", soltó mientras de fondo se escuchaban algunas risas.

Fátima Florez interpretó a Marixa Balli en el Bailando 2023

Aún en personaje de Marixa Balli y hablando en tercera persona, la imitadora explicó: "A Javier le gusta tomar el té inglés, el té negro tradicional y Fátima estaba tomando un té de jengibre. En ese momento vinieron los gatitos, por culpa de los gatitos de Fátima, que son Harry y Mike. Vinieron, se tiraron al estilo Temaikén y le volcaron todo el té en la cama. Fátima quería mandarle esa foto por privado de Instagram a la mamá y se equivocó". Esta situación despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales con muchas especulaciones sobre lo que pudo haber pasado, incluso a pesar de lo expuesto por Florez en el Bailando 2023.

Norberto Marcos encendió la polémica con lo peor de Fátima Florez: "4 stents y 2 bypass"

Norberto Marcos realizó una confesión inesperada sobre Fátima Florez que despertó todo tipo de reacciones. El productor rompió el silencio para hablar no solo de la separación, sino también de aspectos de la carrera de la artista con una fuerte revelación que sorprendió a más de uno.

En medio del furor que causó el romance entre Fátima Florez y Javier Milei, Norberto Marcos, expareja de la actriz, salió a brindar una serie de aclaraciones vinculadas a la separación. Esto se dio en Socios del Espectáculo, programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece.

El productor que estuvo con Florez durante 22 años le mandó un mensaje por WhatsApp a Adrián Pallares que fue replicado en vivo. "Dos informaciones erróneas que dijeron: nunca tuve una novia ni conocí a nadie llamada Fátima. El nombre se lo puse por la virgen. Nunca iría a una 'bruja'. Creo en Dios, no creo en brujas y jamás haría algo así", precisó.

En el texto, Marcos realizó una declaración polémica sobre lo peor de trabajar tantos años con Fátima Florez. "Arrancamos bien de abajo, no fue nada fácil, siempre la cuidé y me costó 4 stents y 2 bypass, y si hoy todos resaltan la carrera inmaculada de Fátima es porque, más allá del indiscutible gran talento de ella, evidentemente tan mal no se hicieron las cosas", sentenció refiriéndose a sus problemas de salud ligados a la dinámica de trabajo con la artista.