Tinelli en aprietos: denuncian una "mano negra" en el Bailando 2023

En LAM revelaron la fuerte interna que enfrenta el famoso conductor a días de estrenar la nueva temporada del reconocido reality.

A semanas de que se estrene la edición del Bailando 2023, una fuerte acusación persigue a Marcelo Tinelli y a la producción del programa. Con la lista de participantes ya casi completa, uno de los candidatos para ingresar al ciclo expuso al famoso formato y denunció "una mano negra".

El dato salió a la luz en LAM, ciclo que lleva a cabo Ángel de Brito en América TV. El conductor dio a conocer los nuevos participantes confirmados para el ciclo y reveló que hay una pareja que todavía quedó a confirmar que llamó a las autoridades del canal para pedir explicaciones al respecto.

"Pareja número 28, no está confirmada aún porque tienen la mano negra sobre ellos", anunció el conductor del ciclo de espectáculos antes de dar los nombres. Luego, informó de quiénes se trataba: "Son Andrés Nara y Alicia Barbasola, el papá de Wanda y Zaira con su mujer". Al parecer, el empresario se dio cuenta de que había algo raro en la tardanza de su confirmación y decidió tomar cartas en el asunto.

"Él habría llamado a Marcelo Tinelli para preguntarle por qué no estaba confirmado, quién lo estaba bajando o si había alguien que estaba interviniendo. También llamó a Daniel Vila", aseguró De Brito. Por último sentenció: "Por ahora, la mano negra está funcionando porque no están confirmados".

No cumplió una orden de Tinelli y podría quedarse fuera de América TV: quién es la figura

El escándalo por la denuncia de abuso sexual que Lucas Benvenuto hizo contra Jey Mammón, que detonó un desplazamiento de la figura de Telefe y su polémica reaparición en la gala de los Martín Fierro, sigue causando repercusiones entre los famosos. Y en América TV, canal que en las últimas semanas contribuyó a limpiar la imagen del mediático en recientes entrevistas de Intrusos y Secretos verdaderos, se habría desatado una feroz interna entre Marcelo Tinelli y una importante figura que lo desobedeció y eligió no ser complaciente con Mammón.

La pelea se habría originado cuando Jey Mammón visitó algunos programas de América TV para dar su versión de los hechos ante la denuncia por abuso sexual que lo sacó de La Peña de Morfi (Telefe), debido a una rumoreada "tregua" que se habría tejido entre el polémico conductor y la señal cuya gerencia artística está a cargo de Tinelli. De forma totalmente a contramano del canal, Ángel de Brito se mostró reticente a llevar al animador a LAM y ratificó su postura contra el denunciado a pesar de la demanda que recibió.

"Conmigo no cuenten para lavarle la imagen a nadie, ni para panquequearme. Pienso lo que dije. Lo ratifico, y lo voy a sostener en la justicia", pronunció De Brito en LAM iniciando los chispazos con Marcelo Tinelli. Si bien este conflicto habría escalado a un distanciamiento entre las partes, también se filtró un reciente interés de Adrián Suar por volver a convocar a Ángel a El Trece con una nueva propuesta económica.

En tanto, las repercusiones de la pelea entre las figuras llegó a la periodista Marina Calabró, quien informó sobre las internas y la posibilidad de que Ángel de Brito se vaya de la emisora. "Me da vergüenza como dejaron solo al conductor más importante del canal que les salva las papas todos los días. Me parece que yo no tiraría de esa cuerda, salvo que no les importe que renuncie mañana", soltó la hija de Juan Carlos Calabró en el ciclo radial Lanata sin filtro.