Tinelli confirmó el regreso del formato más querido por los fanáticos de ShowMatch

Marcelo Tinelli se encuentra con todos los preparativos para el regreso del reality show por América TV y se filtró que vuelve uno de los formatos más deseados por los fanáticos.

Marcelo Tinelli está ultimando detalles para el ansiado regreso de Bailando por un sueño y Showmatch, los dos realitys conocidos por todos que tendrán su emisión por América TV. El "Cabezón" se encuentra con las grabaciones de los bailarines y los participantes famosos, pero en las redes sociales se filtró bajo qué formato se desarrollará el programa, situación que ilusionó a los fanáticos.

En medio de negociaciones con participantes famosos como Tomás Holder, Mariano Martínez, Lourdes Sánchez, Coti Romero, "Conejo" Quiroga, entre otros, Tinelli abrió la convocatoria para bailarines profesionales y no profesionales. En este contexto, se reveló cuál será el formato del programa y tiene que ver con la participación del jurado que estará conformado por Moria Casán, Marcelo Polino, Ángel De Brito y Pampita.

Es que en las ediciones anteriores, Bailando por un sueño tenía el voto digital en los jurados pero esto no sucederá más. "Lo logró Marcelo Tinelli: este año vuelven las paletas en el Bailando 2023 y no habrá votación digital", filtró el periodista Agustín Rey a través de su cuenta de Twitter.

De esta manera, se volverá a ver la tensión que generaba el uso de las peltas para que el jurado marque el puntaje a la dupla de bailarines. "Se van a actualizar varios memes con la vuelta del Bailando", expresó otro periodista que se hizo eco de la decisión tomada por Tinelli y su equipo de producción.

Beto Casella contó lo que todos querían confirmar sobre Tinelli: "En un baldío"

Beto Casella no tiene pelos en la lengua y es uno de los periodistas más picantes de la República Argentina. Es por esta situación que, en su programa de radio emitido en Rock and Pop, decidió contar lo que todos esperaban saber sobre Marcelo Tinelli. "En una plaza o en un baldío", dijo el oriundo de Haedo.

Lo cierto es que Beto Casella reveló diferentes datos sobre la vida de Tinelli, confirmando lo que muchos sospechaban. "Es una metáfora de la Argentina en estos tiempos: deambula Tinelli productora por productora, canal por canal, a ver si le dan un salón donde grabar”, comenzó diciendo el líder de Nadie nos para, y agregó: "Le debe a cada santo una vela, un cheque de Tinelli lo querés agarrar y se vuela para arriba, como los globos. Así que va a tener que grabar el programa en una plaza o en un baldío”.

“América no tiene espacio, donde solía grabar no hay lugar donde no deba guita, incluso ha recurrido a canal 9, que a mí me parecía una locura por orgullo, estás en el mismo terreno, compitiendo por el tercer lugar. Aún así, aparentemente le dijeron: “Por lo menos adelantá la mitad, porque ya sabemos que no pagás’, esto es lo que se dice, como él no lo desmiente…”, añadió Beto Casella, dando por confirmados los rumores sobre la crisis financiera que afronta Marcelo Tinelli.

Para finalizar, Beto Casella sentenció: "No puede estar debiéndole a productoras chiquitas (...). A mí me gustaría que le vaya bien porque da laburo, pero ha trascendido esto y como él no lo desmiente, lo damos por hecho”. De este modo, el conductor de Bendita no dejó lugar a las especulaciones: Tinelli estaría atravesando un momento realmente delicado.