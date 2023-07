Tiene 25 años menos y trabaja en TN: el romance que Adrián Suar no quiere que se sepa

Adrián Suar tuvo un romance oculto con una figura que trabaja en TN y tiene 30 años. Con quién estuvo el gerente de programación de El Trece.

Adrián Suar se encuentra con varias cuestiones en su labor como gerente de programación de El Trece de cara a la segunda parte del 2023. Sin embargo, salió a la luz una noticia por fuera del mundo de la televisión: se trata del romance oculto que tuvo con una periodista de TN Todo Noticias 25 años menor que él.

El actor tiene una historia amorosa con varias actrices reconocidas como Griselda Siciliani y Araceli González, quien a propósito es madre de su hijo "Toto" Kirzner. Pero hubo algunos romances secretos que trató de mantenerlos a resguardo hasta donde pudo, ya que recientemente se filtró con quién estuvo tiempo atrás.

Se trata de Nazarena Di Serio, la periodista de 30 años que se hizo conocida como "la chica del clima" en los programas Arriba Argentinos y Mediodía Noticias por El Trece. Luego se hizo su lugar en la televisión como conductora de Ya lo sé, el primer programa de preguntas y respuestas en TN Todo Noticias. Cabe recordar que en el 2022, reemplazó a Darío Barassi en 100 Argentinos Dicen cuando el conductor se tomó vacaciones.

La información fue deslizada por Marcela Tauro en Intrusos, ciclo conducido por Flor de la V en América TV. "Quiero hacer una pregunta: ¿Nazarena no salió con Suar? A mí me habían dicho eso el año pasado. Que sí, que él estaba muerto de amor", lanzó. "A Suar las veces que yo le he preguntado si estaba con alguien, dijo que no", acotó Karina Iavícoli.

Se va a El Trece: Adrián Suar le robó una figura de Marcelo Tinelli en América TV

La lucha por el rating en la TV argentina es cada vez más intensa. En las últimas horas, se confirmó la salida de una figura de América TV a El Trece: en esta oportunidad, Adrián Suar le robó a una reconocida personalidad de la farándula a Marcelo Tinelli, que hace unos meses se sumó al Grupo América.

Mientras "El Cabezón" ultima detalles para lanzar el Bailando por un Sueño en América TV, donde ya incorporó famosos que trabajan o trabajaron en El Trece, Suar estuvo rápido de reflejos y captó a una panelista de renombre. Se trata de Estefi Berardi, que se encontraba en LAM, donde tuvo varios conflictos con sus colegas y quien ya advirtió que formará parte de un nuevo programa.

"La semana que viene comienzo a grabar un programa de cocina en Canal 13 y no podía hacer las dos cosas. Me pareció una buena oportunidad para hacer mi salida ahora", señaló Berardi, por medio de un comentario que hizo en sus historias de Instagram. Y luego amplió: "Mandarina (NdeR: productora) y Ángel siempre me dieron la libertad de elegir hacer lo que yo sentía y quería. Y entendieron perfectamente".