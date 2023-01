Tiembla El Trece: la estrategia de Telefe con Del Moro para derrocar a El Hotel de los Famosos

Telefe tiene una idea entre manos para competirle a la segunda temporada de El Hotel de los Famosos. De qué se trata y por qué involucra a Santiago Del Moro.

Se viene la segunda temporada de El Hotel de los Famosos, el reality show que conducirán Pampita y "El Chino" Leunis por El Trece. Frente a esta situación, y para competirle mano a mano en el rating, Telefe planea una estrategia que incluye la presencia infalible de Santiago Del Moro.

La competencia entre El Trece y Telefe fue notablemente favorable para el canal de las pelotas tras el regreso de Gran Hermano, que arrasó por completo toda grilla de programación. Es por eso que la gerencia de programación a cargo de Adrián Suar planea ir mano a mano con la segunda temporada de El Hotel de Los Famosos, cuyo campeón fue Alex Caniggia.

Sin embargo, Telefe se adelantó y tiene un as bajo la manga. En la jornada del lunes 9 de enero de 2023, Santiago Del Moro va a ingresar a la casa de Gran Hermano, decisión que tomó por el cumpleaños de Julieta Poggio, una de las participantes, y que descolocó a los fanáticos del reality show por el atractivo televisivo que peleará contra El Hotel de los Famosos.

Además del ingreso de Del Moro por el cumpleaños de la joven de 20 años, el conductor le comunicará a los integrantes sobre la prueba llamada "El desafío del auto". Allí participarán los que nunca fueron eliminados, como Romina, Walter, Julieta, Marcos, Nacho, Thiago, Maxi y Alexis.

Luis Ventura puso en duda el éxito de Gran Hermano con una frase letal: "No me consta"

Luis Ventura disparó con todo hacia Gran Hermano y Telefe tras el éxito que viene teniendo desde que arrancó el reality show en octubre de 2022. El periodista de América TV se refirió al rating del programa que conduce Santiago Del Moro y cuestionó los números que sacó durante todos estos meses.

En diálogo con Por si las moscas por La Once Diez, Ventura fue consultado sobre el fenómeno fuera de serie en el que se convirtió Gran Hermano ."¿Por qué de pronto volvieron los 20 puntos de rating?", preguntó. Lejos de halagar al reality show, su respuesta fue contundente.

"No me consta porque Ibope -la empresa de servicios que mide la audiencia en los medios de comunicación- es socio de Telefe. Yo no me banco 30 años de Los Simpson, 6 horas continuadas con 7 puntos sin que baje una décima. ¿Quién se sienta frente al televisor 6 horas para mantener ese rating?", lanzó. Cabe destacar que desde que comenzó, el rating siempre pisa los 20 puntos.

"No se de qué me están hablando cuando me mencionan algo de Gran Hermano, como yo, hay mucha gente que no tiene ni idea", expresó Ventura, dando a entender que no es consumidor. Al mismo tiempo, consideró que no le gusta el format y "tampoco me compraron. Están 24 horas en la pantalla de manera pelotuda. Cuentan siempre la misma historia".