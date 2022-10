Thiago reveló qué hará con el dinero si gana Gran Hermano: "Experimentando"

El participante de Gran Hermano sorprendió al confesar en qué gastaría los 15 millones de pesos de premio. Thiago contó cuáles son los proyectos que le gustaría encarar.

Thiago Medina, de Gran Hermano, dio a conocer qué haría con el premio del reality show si resulta ser el ganador. El participante de 19 años aseguró que invertiría parte de los 15 millones de pesos en un emprendimiento y el resto en estudios para desarrollarse como artista.

"Afuera quiero poner mi lavadero de autos y practicar para ser Dj, vo'", le contó Thiago a uno de sus compañeros con quien dialogaba sobre el futuro de sus vidas tras salir de la casa de Telefe. "Muy bueno eso. Tenés que comprarte la consola", le dijo el participante con el que charlaba.

El joven dio a conocer que en el último tiempo se dio cuenta de que le atraía la música electrónica. "Los ruidos, todas esas cosas me gustan. Las mezclas, capaz que después hago otro ruido y voy inventando y sale algún que otro tema. Voy experimentando. Pero también quiero mi lavadero de autos y arreglarme mi casa. Todas esas cosas", soltó Thiago. Y, como acotación a una propuesta de su compañero, sostuvo: "La peluquería te ocupa mucho tiempo, mucho vo'. Mi amigo barbero me dice que a veces se siente mal y corta igual".

Fuertes declaraciones de Baby Etchecopar contra Gran Hermano

"No sé quién es Holder, pero no me gusta Gran Hermano. Me parece que el programa barre en la Argentina y lo que queda en el embudo lo lleva, son lo peor de cada casa. Es una desgracia porque toman protagonismo estos tipos porque, después, vos no laburás y lo ponen a Alfa a hacer notas. Creo que es un gran semillero de inútiles que después nos tenemos que fumar", enunció el periodista en diálogo con el cronista de Intrusos.

Etchecopar aseguró que muchos e los que están en GH se jactan de ser inútiles, mientras que Argentina está llena de gente útil. "El que se va a encerrar ahí busca un curro, cómo llegar, cómo trepar. Lo malo de Gran Hermano es que estas discusiones tapan otras realidades, perdemos tiempo al divino botón hablando estupideces de estúpidos en vez de preocuparnos de como está el país", sostuvo el conductor de Radio Rivadavia. Y cerró: "Eso es oportunismo berreta y demagogia. Hay dos mil chicos que juntan cartones, pero esto es como querer demostrar que el pibe humilde tiene posibilidad de llegar y no, el pibe no tiene posibilidades de llegar", sobre el rol de Thiago en el reality.