Thiago dijo lo que todos piensan de Agustín en Gran Hermano

Tras su salida de Gran Hermano, Thiago Medina no dudó en apuntar con todo contra Agustín Guardis.

Thiago Medina sorprendió a todos al revelar lo que todos piensan en Gran Hermano sobre Agustín "Frodo" Guardis. "Se hace el estratega", disparó el oriundo de González Catán cuando se enteró lo que dijo sobre él uno de los participantes más polémicos del reality de Telefe en la casa más famosa del país.

Tras convertirse en el último eliminado de Gran Hermano, Thiago realizó un análisis de su extenso paso por el famoso reality que se emite por la pantalla de las tres pelotitas. En diálogo con Robertito Funes Ugarte en el Debate, el joven hizo un repaso no solo de su estadía sino también de sus relaciones y hasta opinó de algunos de sus excompañeros.

En ese sentido, el conductor le contó a Thiago que Agustín lo había "defenestrado" y "dijo cosas muy fuertes" sobre él cuando fue eliminado por primera vez. "Cuando volvió a entrar a la casa no sé qué pasó que como que aclararon las cuentas", agregó Robertito, con un poco de cizaña. Algo sorprendido por lo que escuchaba, Thiago se sinceró ante las cámaras de Telefe: "No sabía que había dicho cosas".

"Yo no lo puedo ni ver a Agustín", agregó sin vueltas el joven de 19 años que pasó de ser uno de los preferidos del público a ser uno de los más apuntados en redes sociales, sobre todo por su forma de tratar a Daniela. Picante, Thiago concluyó su análisis con los motivos sobre por qué no se banca a "Frodo", quien reingresó a la casa de Gran Hermano gracias al repechaje: "Se hace el estratega y no sabe nada. Quiere agarrar un poco de todo y un poco de aquello y ni él sabe".

Piden expulsión inmediata: escandalo por acoso en la pileta de Gran Hermano que no se vio en TV

Gran Hermano tuvo un episodio que generó escándalo en las redes sociales: un participante fue acusado de acosar a otro en la pileta. El video, que no se vio en televisión abierta sino en Pluto TV, se hizo viral y los usuarios no dudaron en pedir la expulsión de quién es una de las personas animadoras del reality emitido en Telefe.

La persona apuntada es Camila Lattanzio. El hecho ocurrió en la pileta de Gran Hermano, durante las últimas horas, y allí se pudo ver cómo la joven se acercó en varias oportunidades a Marcos Ginocchio. Él intentó moverse de su lugar aunque ella lo siguió a cada sector de la pileta en que estuvo.

En las redes sociales, tras hacerse viral el video, los usuarios pidieron la expulsión inmediata de Camila Lattanzio. “Le cuesta entender que no es no”, “Es realmente insoportable, pobre Marquitos”, “Él siempre es respetuoso con ella, pero no hay caso”, “La producción debería hacer algo con esta chica porque se está pasando de la raya”, fueron algunas de las frases que la gente expresó a través de Twitter.