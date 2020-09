Teté Coustarot se conmovió en Mujeres mientras le estaba dando la devolución a Florencia, una de las participantes de este martes en El casting del Cantando 2020. "Bueno, aparte esa coincidencia, soy profesora de piano, teoría y solfeo, así que sé lo que significa cantar y tocar el piano a la vez, es muy difícil", arrancó la panelista.

"Pero aparte elegiste un tema que dice una frase que me parece que es para toda la Argentina, ¿quién dijo que todo está perdido? Me emociona un poco, porque estamos en momentos tan difíciles que te agradezco", agregó Teté, visiblemente emocionada.

La emoción de la conductora, replicó en el estudio y el resto de sus compañeras se sumaron a darle aliento. "Vamos Teté", soltó Solita para apoyarla tras el clima conmovedor que se generó en el piso y finalmente Roxy Vázquez cerró diciendo: "Estamos todos muy sensibles, pase lo que pase, es una situación que nos atraviesa a todos y nos moviliza. Y lo agradecemos, y si querés llorar llorá".

"Es que todos estamos atravesados un poco por la actualidad, ¿no?, obviamente que la gente que nos está mirando también y éste es un hermoso recreo para el alma", expresó María Julia Oliván.

"Mujeres" arrancó a pura lágrima

El casting del Cantando 2020 arrancó en Mujeres con una historia que conmovió a todos. Se trata de Emanuel, quien canta en los hospitales para niños con enfermedades oncológicas y hace tres años ayudó a su mujer a superar un cáncer.

"Mi mujer tuvo cáncer, sí. Yo venía haciendo esto con los chicos y de repente me encuentro con mi mujer con cáncer, que fue algo que viste cuando decís", arrancó contando Emanuel.

"Yo estaba yendo con los chicos y de repente me llega la noticia a mí que me toca de cerca. Y yo digo, siempre le pido a Dios que le de fuerzas a esos chicos, porque hay chicos que están mal de verdad y tal vez con una golosina y un juguete le sacas una sonrisa. Y de repente que me llegue la noticia es algo que no lo esperaba y me tuve que poner firme con mi mujer", recordó emocionado.

"En ese entonces era muy chiquita mi nena, tuve que pelarla con la maquinita, le dije si querés me pelo yo también para que sientas que estamos a la par. Ella ya estaba teniendo problemas, entonces le dije que me pelo yo también así estamos los dos juntos y te sentís acompañada, para una mujer el tema del pelo no es lo mismo que para el hombre", agregó Emanuel.

"Después que pasó todo me enfermé, en ese momento no, era fuerte, le decía a la familia no lloren delante de ella. Yo lloré muchas veces sin que ella se dé cuenta, pero gracias a Dios ella ahora está bien, estamos esperando a Pedrito, se recuperó y en estas semanas viene Pedro, así que estamos felices", concluyó Emanuel, quien antes de presentarse en el certamen cantando ¿Y si fuera ella?, de Alejandro Sanz, se emocionó aún más con el saludo de su mujer y de su pequeña hija.