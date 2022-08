Tenso cruce en El Trece: El Pollo Álvarez se calentó y cortó un móvil

El conductor de El Trece enfureció en vivo y frenó el móvil de manera abrupta. El video.

"El Pollo" Álvarez protagonizó un momento sumamente tenso en la edición de Nosotros A La Mañana. Mientras se desarrollaba con normalidad un móvil en El Trece, la conversación comenzó a subir la temperatura hasta que al conductor se le agotó la paciencia y lo cortó abruptamente.

En el programa emitido el jueves 11 de agosto, "El Pollo" Álvarez y todo su panel profundizó en la marcha realizada en Plaza de Mayo. Allí dieron con Eduardo Belliboni, representante del Polo Obrero, para hacer una breve nota en el móvil de Nosotros A La Mañana.

La periodista Mariel Di Lenarda se había referido al movimiento laboral en Argentina y sostuvo que "cada empresa que toma muchas veces a un empleado joven, que no tiene la cultura del trabajo, tiene que hacerle como una tutoría durante meses para que entienda la dignidad que eso le da". Frente a este comentario, Belliboni se mostró en desacuerdo.

"No coincido con usted para nada. Filosóficamente usted está llevando las cosas a un terreno absolutamente reaccionario. Dice 'la gente no tiene cultura del trabajo, no quiere trabajar', que son vagos, lo único que falta que diga es que son negros también", soltó. El conductor intentó meterse en la discusión ya que se había generado mucha tensión.

"Eduardo ¿me escucha un segundo antes que hablar?", preguntó, aunque de poco sirvió. "No, no lo escucho nada. usted me escucha a mí o no me escucha. Es fácil", lanzó Belliboni para la furia de "El Pollo", quien frenó en secó la nota en vivo: "Chau Eduardo gracias".

Minutos más tarde, el líder del Polo Obrero regresó y se apaciguaron las cosas en el programa luego del cruce. "Yo solo le quería explicar que puso en boca nuestra una palabra que nadie dijo", había expresado en referencia a lo sucedido antes de que lo eche del móvil.

Sol Pérez rompió el silencio tras los rumores de su posible salida de Nosotros a la mañana

Sol Pérez rompió el silencio luego de que empezara a rumorearse que hay malestar con ella en Nosotros a la mañana, lo que podría desencadenar en su salida del exitoso programa de las mañanas de El Trece. "No me parece un tema muy lindo", aseguró en Intrusos la panelista del ciclo que conduce Pollo Álvarez.

Durante las extensas vacaciones que se tomó en Europa, Sol Pérez protagonizó un momento muy especial cuando su novio le propuso matrimonio. Pero la felicidad del anuncio se vio empañada por los rumores que comenzaron a circular en los últimos días que indicaban que en Nosotros a la mañana había malestar con la panelista por el tiempo que se tomó de descanso.

El primero en hablar del tema fue Pollo Álvarez, conductor del exitoso ciclo en cuestión, quien en diálogo con Intrusos aseguró que Sol Pérez tenía el permiso correspondiente para las vacaciones que se tomó. Entonces, el cronista del programa de América TV le consultó directamente a Sol Pérez si se había tomado más tiempo del que le correspondía o había olvidado avisarle a la producción.

"¡Yo no entiendo!. Antes de irme lo dijimos al aire. El Pollo me preguntó 'cuánto te vas' y yo dije 'un mes'. Si yo me voy el lunes 4, cuenten un mes. No es muy difícil eso, ¿o sí?", disparó contundente la panelista. En ese sentido, Sol Pérez buscó dar por finalizada la cuestión al asegurar: "Es más fácil decir barbaridades, inventar, jugar con el trabajo de una persona y no me parece... porque ahí estás jugando con mi laburo y no me parece un tema muy lindo".