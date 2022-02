Tensión total: la íntima pregunta que incomodó a El Polaco en No es tan tarde

"El Polaco" estuvo en el programa No es tan tarde y Germán Paoloski lo desafió a contestar las preguntas más personales e incómodas.

“El Polaco” fue como invitado el programa No es tan tarde, conducido por Germán Paoloski en Telefe. En gran parte de la entrevista jugaron al juego “ractifico o retifico”, que consiste en decir si ciertos titulares de noticias o rumores sobre el invitado son reales o no. Cuando le preguntaron qué tan fiel es cuando está en pareja, tuvo un acto fallido que despertó muchas risas en el set.

Paoloski comenzó a leerle algunas afirmaciones a “El Polaco” sobre su vida personal y él empezó a contestar una por una con toda honestidad. “’Soy muy abierto en el sexo’. Esto lo contó en el programa Divina Comedia. ¿Qué quiso decir con eso?”, le preguntó el conductor. “¿Cómo eran las dos opciones? ¿Ratifico y…?”, volvió a preguntar el artista bastante confundido. “Rectifico significa que no, que no es así”, le explicó Paoloski. En respuesta, "El Polaco" dijo que ya no pero que lo era en sus tiempos de soltería. “No, no… cuando estaba soltero. Como todo soltero sin apuros… todos lo fuimos alguna vez. Conocer gente, experimentar… pero ahora no”, aseguró.

“Y había otra que me interesaba con respecto a la infidelidad. Al contrario de todos los que lo tildan de mujeriego, él se defiende y dice puntualmente que él no es infiel, que cuando está de novio es fiel porque no vale la pena mentir. Uno no es feliz mintiendo y si se termina el amor hay que afrontarlo y se terminó”, expresó Germán.

“El Polaco” quiso dar una respuesta afirmativa, pero en vez de eso, se confundió los términos y todos en el estudio lo interpretaron como un acto fallido. “Lo rectifico”, dijo, muy seguro. “¡Nooo! ¡Era ratificar!”, exclamó el conductor mientras se reía a carcajadas.

América TV anunció que “El Polaco” tendrá su propio programa de televisión muy pronto

Tras la salida de grandes figuras del canal, como Alejandro Fantino, Luis Novaresio, Jey Mammón, entre varios otros, América TV tuvo que tomar la decisión de incorporar caras nuevas. Recientemente, Primicias Ya confirmó que el canal se centró en “El Polaco” y en Miguel Ángel Rodríguez para probar nuevos proyectos con el objetivo de levantar el rating.

De acuerdo con esta información, el cantante tendrá su propio programa en un futuro. “Estamos trabajando con 'El Polaco' en su primer programa de televisión y con Miguel Ángel Rodríguez en un show de humor. También estamos preparando otras sorpresas, que no podemos adelantar por el momento”, sentenciaron.