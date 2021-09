Tensión entre Guido Kaczka y Nicole Neumann: "¿Cómo se sientan tan felices?"

Nicole Neumann protagonizó un tenso momento en Los ocho escalones del millón cuando sus compañeros del jurado se pusieron a hablar de carne.

Nicole Neumann protagonizó un tenso momento en la emisión del jueves del programa que conduce Guido Kaczka, cuando sus compañeros hablaron de un tema que la puso muy incómoda. Desde que comenzó el programa, la modelo dejó en claro que no se iba a privar de hacer valer sus convicciones con toda su fuerza.

Todo comenzó cuando Guido Kaczka le hizo una pregunta de Gastronomía a una participante, lo que terminó generando un contrapunto principalmente entre Nicole Neumann y sus compañeros del jurado. "En nuestro país, de qué parte de la vaca se obtiene el corte conocido como 'entraña'? ¿Del cogote o del diafragma?", preguntó el conductor. La participante dudó por un segundo y aventuró, no muy convencida: "Del diafragma". La mujer respiró aliviada cuando Guido Kaczka le confirmó que su respuesta era correcta, pero ahí se inició un momento de tensión.

"¡Qué rica la entraña! Nicole, no me mires por favor", se lo escuchó decir de fondo a Martín Liberman mientras tomaba distancia de la modelo estirando su brazo izquierdo, consciente de que sus palabras iban a recibir una respuesta. "No, ya nombraron las partes del cuerpo y dije '¿por qué, por qué, por qué?'", se lamentó Neumann aunque el resto del jurado pareció no escucharla porque siguieron hablando de las distintas partes de la vaca que conforman una buena parrillada.

"Sabía que era el cogote porque me encanta la entraña", agregó de forma equivocada el periodista deportivo, que es jurado de Los ocho escalones del millón como especialista en deportes. Fue Carmen Barbieri quien se encargó de corregirlo: "Si hablás del cogote es molleja". "¿Cómo se sientan tan felices a comer un asado? ¡Por Dios! Se están comiendo el cogote, la garganta...", lanzó indignada Nicole Neumann, apesadumbrada y deseando que pasar de página lo más rápido posible.

El anterior momento de tensión de Nicole Neumann en el programa de Guido Kaczka

Claro que esta no es la primera vez que Nicole Neumann se muestra asqueada por lo dicho en el programa del que es jurado. En julio pasado, una participante llamada Cecilia ganó el millón de pesos, a pesar de no ser del gusto de la modelo. Es que cuando la ganadora se presentó por primera vez había contado que era dueña de una pollería, lo que generó rechazo por parte de Neumann, que expresó un "mmm" de desaprobación.