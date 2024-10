Tensión en Telefe por lo que le pasó en vivo a Georgina Barbarossa: "Se me abrió"

Georgina Barbarossa habló sobre lo que le pasó en vivo en Telefe.

Georgina Barbarossa es una actriz de teatro y televisión que desde hace años conduce con éxito su ciclo matutino en Telefe. En la más reciente emisión del programa, la presentadora aludió al accidente que vivió en vivo y se mostró algo incómoda y disgustada por lo que le pasó.

A la Barbarossa es el nombre del ciclo que la artista lleva adelante, dedicado a noticias de actualidad política y del espectáculo, con panelistas como Nancy Pazos, Analía Franchín, Paulo Kablan, Pía Shaw y Lío Pecoraro. Unos minutos antes de salir al aire en la emisión del 23 de octubre, Georgina vivió un imprevisto que no pudo ocultar cuando las cámara se prendieron.

"Ay, chicos, tengo la cartera hecha un desastre. Se me abrió la vianda de Cormillot", soltó Georgina con tono de desesperación y así dio a conocer que sigue la dieta del famoso médico. Al instante, sus compañeros se lamentaron con gritos por lo que le había ocurrido a la conductora y le preguntaron de qué comida se trataba. "Eran fideos con salsa bolognesa. Tengo toda la salsa bolognesa en mi cartera”. Por su parte, Kablan le aportó humor a la situación y soltó: "Comé directamente de la cartera".

El reclamo de Georgina Barbarossa a Milei

"No puedo creer que Milei no tenga corazón. Le preguntaría cómo fue su infancia. ¿Qué le pasó? No puede ser tan duro, tan rígido. No creo que no le importe esos viejos. No puede ser que solo le importe un número", comenzó su descargo Barbarossa, en alusión al gobierno de Milei. Y sumó: "‘No hay plata’, pero entonces tampoco hay plata para la SIDE o para comprar aviones. Ya sé que son necesarios... Hablo como Doña Rosa. Son necesarios para la defensa del país. Por el apoyo de Milei a Israel, en esa guerra espantosa y absurda... Nos pusieron dos bombas, y tendrá miedo de que nos pongan otra. Trato de pensar cómo él. Pero, ¿qué pensará cuando ve esas imágenes? No puedo creer que no tenga corazón".

La aclaración de Georgina Barbarossa tras su supuesta pelea con Nancy Pazos

"Hola, chicos. Estoy en el auto volviendo a Kuarzo. Fue un chiste que hizo Analía. Juro que no me peleé con Nancy. Vine a lo de Zaldivar porque me tenía que hacer un chequeo, por eso salí antes”, comentó Georgina y así aclaró que todo se trató de una humorada. Y agregó: “Está todo bien. Nunca me peleé con Nancy y nunca me quiero ir de mi programa. Ahora me voy a hacer el programa de Vero Lozano".

El testimonio que hizo llorar a Georgina Barbarossa

Desde un móvil en su programa, una jubilada contó su situación e hizo llorar a la conductora: "Me quedé sin dinero y no pude cargar la SUBE. El colectivero me dejó pasar gratis. Tuvo un gesto de humanidad que no tuvo el Presidente. No vamos a poder retirar los medicamentos de la farmacia. Suerte que este buen hombre (por el colectivero) me dejó pasar. El señor Presidente no tiene humanidad. No le importa nada de la gente ni de los pobres viejos como nosotros, que estamos a los saltos con el dinero"