Tenía complicaciones cardíacas: murió una figura de Gran Hermano a los 35 años.

El mundo del espectáculo y los seguidores del formato Gran Hermano se encuentran de luto tras confirmarse una noticia devastadora: Mickey Lee, una de las concursantes más queridas de la reciente temporada 27 en Estados Unidos, murió a los 35 años. La joven no pudo superar una serie de problemas de salud que se agravaron drásticamente en el último mes.

Según informaron sus allegados, el desenlace fatal fue producto de complicaciones cardíacas derivadas de una enfermedad respiratoria. Lee había sido hospitalizada a principios de diciembre por lo que inicialmente parecía ser una gripe fuerte. Sin embargo, el cuadro viral se complejizó con el correr de los días, afectando su corazón de manera irreversible.

La familia de la mediática, oriunda de Jacksonville y residente en Atlanta, confirmó el fallecimiento a través de las redes sociales y de una publicación en la plataforma GoFundMe, donde se estaban recaudando fondos para acompañar su tratamiento.

"Mickey conquistó el corazón del público con su aparición en Gran Hermano, donde su autenticidad, fuerza y espíritu dejaron una huella imborrable", expresaron en un comunicado. Sus seres queridos destacaron que será recordada no solo por su "feroz competencia" dentro de la casa, sino por la alegría y las "conexiones auténticas" que logró construir fuera de las cámaras.

El cariño por Mickey Lee

Lee se había ganado el cariño de la audiencia por su perfil estratégico pero genuino, una combinación que la convirtió en una de las favoritas de la última emisión del ciclo.