Telefe y la pesadilla de una figura: "Me dediqué a sufrir con ganas"

Una estrella de Telefe sorprendió, reveló su drama y admitió que tuvo que "aprender a sufrir" en varios momentos de su vida.

Una figura de Telefe sorprendió con su testimonio y reveló que se acostumbró a sufrir en el pasado para estar mejor consigo misma en el presente. Una de las panelistas de Flor de equipo, el programa de televisión que conduce Florencia Peña, no dejó dudas durante una entrevista con Fernanda Iglesias para La Nación.

Cara a cara con la periodista, la comunicadora que también trabaja en la TV Pública brindó muchísimos detalles desconocidos acerca de un calvario personal al que había preferido no referirse hasta el momento.

La figura de Telefe que reveló su pesadilla: "Sufrí como una condenada"

Se trata de Noelia "Noe" Antonelli, la periodista de 37 años que se separó de su colega Federico Seeber, de El Trece, tras una década. Acerca de lo que le ocurrió en la intimidad, aseguró que "nunca había podido disfrutar de lo que hacía. Siempre estaba esa vorágine, esa ambición de ir por más, de hacer otra cosa, de buscar otro laburo, sumar horas en la televisión…".

"Y durante en la cuarentena, encerrada y sin trabajo, de repente me di cuenta de todo eso, de que nunca lo había disfrutado. Entonces, dije: voy a ocuparme de disfrutar", profundizó, al tiempo que agregó: "Como no se podía viajar, que es lo que más me gusta hacer, no me quedó otra que viajar adentro mío y bucear un poco en lo que me estaba pasando".

Noe Antonelli, con sus compañeros de Flor de equipo por Telefe.

Con relación a cómo comenzó este proceso de cambio, la protagonista explicó que conoció "a una chica que hace una especie de coaching (entrenamiento) emocional". De paso, detalló: "Ella me dio las herramientas porque yo estaba en la búsqueda. A mí me pasaba algo re loco: cada vez que viajaba y sentía que era yo, ahí sí disfrutaba. Pero sólo me pasaba en los viajes. Entonces, al no poder viajar, dije: ¡no puedo ser yo en ningún momento!". Y resaltó que recién ahí entendió que "tal vez cuando uno viaja se libera de ciertos prejuicios, de ciertas exigencias y cosas".

"Noe Antonelli" reconoció que ella "tenía que lograr hacer eso sin viajar, estando acá", donde vive. Y admitió: "Sabía por dónde iba mi búsqueda, pero no podía canalizarla bien. Yo no era una persona muy espiritual, de meditar, de hacer yoga, de hacer ejercicio…". Además, repasó que "siempre estaba al palo" y que de a poco entendió "que había que sufrir lo que había que sufrir para estar bien después". "Y lo hice, así de simple. Me dediqué a sufrir con ganas. Sufrí como una condenada", se sinceró.

La separación de Noe Antonelli y Federico Seeber

La panelista de Flor de equipo (Telefe) recordó además la ruptura con el periodista de El Trece, con quien tuvo a su única hija Juana, de 6 años. "Obviamente, la separación me puso en otro lugar también, porque uno planea la vida en pareja, en familia, y en el momento en el que una pareja se derrumba, la familia también sufre un cimbronazo", admitió.

De hecho, explicó que eso le hizo replantear cómo quiere "vivir el amor y la vida de ahora en más". "Siempre tuve ayuda, por supuesto, pero de repente me vi sola teniendo que mantener una casa", aseveró al respecto del instante al cual definió como "un punto de inflexión" en su recorrido. "De repente estar todo el día en mi casa, con la cabeza maquinando… Yo que siempre había sido tan autoexigente, de golpe no estaba haciendo nada", puntualizó.

Sin embargo, "Noe" Antonelli aclaró: "Hubo cosas que disfruté. Y todo lo que hice me trajo hasta acá, hasta lo que soy hoy. Pero no sentía esa calma que me dio este año, con la que encaré esta nueva versión del disfrute diario". Incluso, amplió su visión y reconoció que "vivía en ese estrés de querer generar cosas, que era una manera de disfrutar", pero hoy no elige más esa manera, ya que "la cosa va por otro lado" porque "lo primero es la calma mental, bajar el nivel de exigencia y dejarse llevar más por lo que uno es".

Noe Antonelli reveló cómo la ayudó el coaching emocional

La periodista de Telefe y la TV Pública explicó en La Nación: "Yo ya estaba ahí preguntándome cosas, pero necesité algo que me hiciera darme cuenta cómo arrancar. Y la verdad es que sí fue importante porque ella me enseñó a meditar, yo nunca lo había hecho. No tenía idea de que, con el simple hecho de respirar, mi mente iba a cambiar".

Además, detalló que "desde chica te enseñan que sufrir está mal", por lo que "uno va tapando muchos sufrimientos a lo largo de la vida". "Y yo creo que la clave está ahí: si a mí me hubieran enseñado de chica a sufrir lo que tenía que sufrir, cuándo lo tenía sufrir… Pero no, siempre fue ´no sufras´". Y agregó: "Por eso, ahora yo le agradezco al sufrimiento, te juro, porque es lo que te potencia. Un montón de veces, por no sufrir, hice cosas como irme a vivir afuera, irme a conseguir la nota tal porque sentía que sino no me podía lucir en el programa...".

"Y pienso que si tal vez yo hubiera dicho ´che, me está pasando esto´, lo hubiera visto con claridad y lo podría haber sanado", admitió Noelia Antonelli, que aclaró que tampoco es "una gurú" porque cuando le "pasan cosas tristes", se pone triste. A su vez, concluyó: "Pero me digo “a ver, no es tan triste, es parte de estar triste hoy, mañana se te va a pasar, pasado vas a estar un poco menos peor´. Y a la mierda. Pero ´sentite triste, porque sino esto queda´".