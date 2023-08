Telefe tomó una firme decisión y levanta MasterChef a último momento

Telefe anunció la peor noticia para los fanáticos de MasterChef. Los motivos detrás de la drástica medida que tomaron las autoridades del canal.

Telefe tomó una decisiva postura con respecto a sus contenidos y cancelará MasterChef, el exitoso programa de cocina conducido por Wanda Nara, que tiene a Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis como jurados. Esta noticia tomó por sorpresa a los seguidores del reality, ya que está a punto de llegar la gran final, en la que se definirá quién ganará la competencia. Sin embargo, a pocos días de este importante evento, el canal decidió levantar el certamen.

Desde hace meses, Telefe lidera el rating, siendo MasterChef uno de los programas más vistos del canal. A pesar de esto, la producción tomó esta decisión para priorizar otro contenido. Resulta que el miércoles 2 de agosto es jugará la ida de los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores. Como MasterChef se trasmite a las 23 horas, el canal decidió moverlo para transmitir el partido.

Según indica la grilla de horarios subida al sitio web de Telefe, a las 20:30 horas se transmitirá la previa al partido, a las 21 el partido y a las 22:45 el post partido. Finalmente, a las 23 se emitirá Traicionada, la novela turca que se estrenó el pasado lunes 31 de julio. Para el jueves 3 de agosto, la programación volverá a la normalidad y MasterChef se transmitirá a las 23.

Cómo fue la última gala de eliminación de MasterChef y quién abandonó el programa

La final de MasterChef genera una enorme expectativa entre los fanáticos del programa de cocina. En esta oportunidad, los tres semifinalistas (Rodolfo, Estefanía y Rodrigo) se enfrentarán al desafío más complicado de todos. En la última gala de eliminación, los participantes tuvieron que cocinar un shawarma de hongos guiándose por una receta de Martitegui, el chef más exigente de toda la competencia. Tras una dura jornada de trabajo, Antonio quedó eliminado.

Más allá de su tristeza, el joven salteño se mostró muy agradecido con el programa y con sus maestros, quienes lo ayudaron a descubrir su enorme potencial culinario. "Ya está, ya terminó esto para mí. Me voy con los míos a casa. Pero estoy recién comienza", dijo el joven, entre lágrimas.

"Solamente gracias a todos. Me voy muy feliz. Lo que hizo este programa conmigo no lo voy a olvidar, sacó algo de mí que ni yo conocía. Me voy 100% cambiado, quiero estudiar, progresar, salir adelante y cumplir mi sueño. Yo ya cumplí un sueño y muchísimas gracias a todos por haberme recibido", se despidió.