Telefe sacó imágenes del parto de Pampita para promocionar el reality Siendo Pampita

Se conoció el primer trailer de Siendo Pampita donde la modelo mostrará cómo transitó la gestación de Ana.

Carolina "Pampita" Ardohain dio a luz el jueves por la mañana a Ana, su primera hija junto al empresario gastronómico Roberto García Moritán. La beba nació en el Sanatorio Otamendi, pesó 3,200 kg y se encuentra en perfecto estado de salud. Con motivo de la promoción de Siendo Pampita, su nuevo reality, Telefe lanzó imágenes exclusivas del parto.

La modelo y conductora habló ese mismo día en La Academia 2021 tras el nacimiento de su hija. “Nació el día exacto en que se cumplían las 40 semanas”, dijo muy emocionada. Y agregó: "Estamos en las nubes como cualquier papá, obviamente. Me mandaron muchos mensajitos, mucho cariño y no quería dejar de charlar un rato con ustedes”.

La jurado del certamen de Marcelo Tinelli, en tanto, contó cómo fueron las horas previas al parto: “Fui a trabajar a La Academia, de ahí me fui a un control donde no tenia contracciones y no había ninguna expectativa de que naciera el mismo día". "El doctor me dijo que me fuera a caminar porque tenia la panza altísima, así lo hicimos con Roberto, y luego quedé internada. Al principio pensábamos que podía nacer el fin de semana o el lunes, próximo”, siguió.

Y ya en la clínica, contó que fue fue un parto largo y explicó: "Aguanté bastante y pudo ser como había soñado. La miré con mucha admiración y tiene mucha valentía". Lo cierto es que desde la cuenta oficial de Telefe en Instagram se adelantó el primer trailer del reality de Pampita, Siendo Pampita, producido por Paramount+, donde se observan imágenes del parto de la modelo.

El insólito motivo por el que Pampita buscó acelerar el parto: "No quería que sea de Leo"

Carolina "Pampita" Ardohain se convirtió en mamá por quinta vez al dar a luz a Ana, su primera hija junto al empresario Roberto García Moritán, en el Sanatorio Otamendi en la mañana de este jueves 22 de julio. El dato de la fecha no fue aleatorio para la flamante madre, sino que era algo buscado y que hasta preocupaba a la modelo.

Según informó Ángel de Brito en su programa Los Ángeles de la mañana (El Trece), la jurado de La Academia de ShowMatch estaba negada con la idea de que su hija fuera del signo Leo. "Finalmente, la nena de Pampita fue de cáncer. Ella no quería que sea de Leo. Lo charlamos un día. Por eso anoche salió a caminar, dijo, hasta que no nace no paro", aseguró el conductor de LAM. La fecha límite para que no cambiara del signo era este jueves 22 de julio, ya que a partir del 23 se considera de Leo.

"Yo que soy de Leo la comprendo", la justificó Nazarena Vélez, quien se encontraba como panelista del programa esta mañana, y añadió: "Somos terribles. Arrogantes, creídas. Somos un desastre. Mucho carácter". De Brito reafirmó la teoría de Nazarena y volvió a asegurar que Pampita estaba preocupada con este tema porque ya "ella tiene mucho carácter" y no quería que su hija saliera igual porque "van a chocar". Por su parte, Pía Shaw le preguntó al conductor cuál había sido su respuesta a este planteo, a lo que contestó: "Cáncer, que es mi signo, es el mejor. Se van a llevar bien. Cáncer es la estabilidad, la familia, todos juntos. Se van a llevar bien".