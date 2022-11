Telefe quiere robarle una figura a América TV para el 2023: de quién se trata

Aseguran que Telefe quiere quedarse con una figura de América TV para El Debate de Gran Hermano del 2023. De quién se trata.

Marina Calabró reveló que Telefe busca quedarse con una figura muy destacada de la pantalla de América TV para el 2023, algo que el canal de las pelotitas intentó en el 2022 pero sin éxito. "Sería un lujo para cualquiera de los magazines del canal", contó la periodista que le dijeron desde la señal de ViacomCBS.

A poco de que empiece el 2023, los canales y las producciones de los distintos programas comienzan a delinear lo que será su nuevo año, por lo que también se disparan las especulaciones y rumores sobre posibles pases de figuras entre señales. En ese sentido, Marina Calabró aseguró que en Telefe quieren "sí o sí" a un ícono de América TV para que se mude a su pantalla.

"Hace poco la convocaron para ser parte del debate y ahí hubo una cuestión de canales", comenzó señalando la periodista en su columna de espectáculos en Lanata sin filtro (Radio Mitre). Sobre el posible pase que rebotaría mucho sobre todo en el mundo del espectáculo, agregó: "Lo que me decía un decisor es 'nos encantaría tenerla para la próxima edición de Gran Hermano en octubre del año que viene'".

"Sería un lujo para cualquiera de los magazines del canal. El tema es que no queremos interferir en su relación con América. Necesitamos que esté suelta para avanzar", sumó Marina Calabró sobre las declaraciones que le dieron desde Telefe respecto a sus deseos de incorporar a Marcela Tauro a la señal para el año que viene. Lo cierto es que esta no es la primera vez que la señal de ViacomCBS quiere sumar a la periodista de Intrusos.

La propia Tauro contó hace algunos días que Telefe buscó incorporarla para El Debate de Gran Hermano. "Fui convocada formalmente para el panel de Gran Hermano. No puedo estar por la guerra entre canales, eso me duele un poco porque a esta altura pedir permiso…pero lo entiendo", explicó Marcela Tauro, sin ocultar su malestar con la situación.

Juliana de Gran Hermano habló tras su salida de la casa de Telefe

"Creo que si la gente lo decidió así y estoy hoy acá, es porque me tenía que resguardar de algo. La verdad que disfruté muchísimo de las semanas que estuve. Intuía un poco mi salida, pero no mal. Lo hablaba hoy con la gente de producción. Estaba como muy feliz y un poco ansiosa también por salir y ver todo lo que me esperaba afuera", comenzó su descargo la sexta participante eliminada de la nueva edición de Gran Hermano en Telefe. Y sumó: "Yo creo que me jugó un poco en contra tener a dos personas de la placa que sabíamos que iban en contra de mi grupo o de mi juego. Y por ahí, yo soy demasiado honesta o comento sincericidios con algunas cosas. El hecho de haber confrontado con las chicas a la gente por ahí le hizo ruido. O también el tema de estar en pareja con Max".

Juliana reconoció que quizá también la complicó el hecho de haberse puesto en pareja rápidamente con Maxi, ya que ambos se aislaron un poco del grupo. "Puede ser que un poco. Siento que puedo haber sido criticada por el hecho de que nos aislamos un poco los dos. Eso nos jugó un poco en contra en la casa con los chicos", cerró.