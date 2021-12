Telefe pierde a una de sus figuras: los motivos

Este jueves 30 de diciembre fue el último programa de una de las figuras de Telefe, que se despidió del canal de cara al 2022. Te contamos quién es y por qué se fue.

Con el fin de año también terminaron los ciclos de algunas grandes figuras en los canales más importantes de la televisión argentina. Mientras en América TV hubo una fuga de personalidades, Telefe despidió a una de sus figuras, que tuvo su última aparición el pasado jueves 30 de diciembre. Acá te contamos las razones que motivaron la salida de una de los personajes más destacados y divertidos de los mediodías argentinos.

Después de cinco temporadas al aire, Los Ángeles de la Mañana se despidió este viernes 31 de diciembre. En América TV algunas de las máximas figuras del canal también dieron el portazo de cara al 2022: Jey Mammón, Luis Novaresio, Rodrigo Lussich, Adrián Pallares y Alejandro Fantino. Tras un gran año en materia de rating en toda la señal, Telefe también lamenta la pérdida de una de sus figuras.

Se trata nada menos que de Martín "Campi" Campilongo, que el jueves 30 de diciembre tuvo su última participación en Flor de equipo. "Les queremos contar a la gente que Campi se nos va... ¡Se nos va de gira!", comenzó contando Flor Peña. La conductora también adelantó un poco los motivos por los que el humorista no seguirá en el ciclo durante el 2022: "La verdad es que en nuestra profesión, nos pasa muchas veces que aparecen nuevos proyectos, nuevos desafíos y creo que está buenísimo que te pase eso".

Por su parte, Campi contó: "Claro que está buenísimo, como está buenísimo estar acá, pero me voy a hacer una serie y no me dan los tiempos, porque a la noche hago ‘Los Bonobos’ en teatro". El humorista comenzará a grabar en enero una serie sobre la vida de un cantante argentino que será producida por Netflix. En cuanto a "Los Bonobos", Campilongo será parte del reestreno de la obra, que se realizará en el teatro Lola Membrives, y estará acompañado por Lizy Tagliani, Osqui Guzmán, Anita Gutiérrez, Manuela Pal y Peto Menahem.

La despedida de Campi de Flor de equipo

Emocionada después de ver un video de despedida para Campi, Flor Peña lo despidió: "Fue un año extraordinario. Quiero decirte que para mí fue un placerazo. Fue muy lindo compartir con vos el programa". Para cerrar, la conductora la aseguró que lo iban a "re extrañar", aunque ella es de "las que cree que la vida es movimiento, riesgo y hay que salir de los lugares".

"Para mí fue re lindo corroborar lo que me decían, porque tenemos muchos amigos en común que me hablaban maravillas de vos. Es un placer trabajar con vos", replicó el humorista, agradecido. Campi también uso sus redes sociales para despedirse de Flor de equipo, donde además de agradecer a Flor Peña y al equipo aseguró que fue "muy feliz laburando".