Telefe: los fuertes cruces entre Cristina Pérez y Reynaldo Sietecase en pleno noticiero

En estas últimas semanas Telefe encendió su alarma ante la posible pérdida de una figura estelar de su noticiero central: la conductora macrista Cristina Pérez. Resulta que Pérez tuvo reiterados cruces de corte político con el columnista Reynaldo Sietecase, quien en más de una ocasión la ubicó en sus comentarios incongruentes. Parece que arden las llamas entre ambos y esto podría terminar en la salida de Telefe de la primera ante una supuesta oferta de El Trece.

Se supo que los directivo del canal estarían cansados de los cruces entre Pérez y Sietecase ya que esto haría que baje el rating del noticiero que lidera las franjas y pateó a Telenoche a un segundo lugar. También, según el portal Expediente Político, fuentes de Telefe afirmaron que creen que la conductora "exagera sus enojos con el gobierno porque pretende cambiar de canal”.

El punto de ebullición entre Pérez y Sietecase se dio la semana pasada cuando el columnista corrigió la lectura sesgada y maliciosa que hizo la periodista, que vinculó a Alberto con los odiadores seriales. ''Los ataques a la prensa, a los colegas de C5N o a un compañero de canal 13 son igual de graves. Pero también en los últimos días hubo tensiones protagonizadas por funcionarios del gobierno con periodistas que tampoco sembraron un buen camino. Esta frase: 'Vine a terminar con los odiadores seriales' para mi es una frase muy polémica, ¿Qué es terminar con los odiadores seriales? ¿Quién es quién para decir quién es el odiador con el que hay que terminar?", lanzó Pérez.

A lo que Sietecase no se quedó callado y le replicó: ''Te estás quedando con un pedazo. ¿Te puedo leer la frase entera del discurso". Esto no le gustó nada a la comunicadora funcional al macrismo, que disparó seca un simple "la acabó de escuchar". Este momento de máxima tensión devino en un posterior informe en el magazine de Marina Calabró en donde se reveló que está casi cerrado el pase de Cristina Pérez a El Trece. La información recopilada se basó en que todavía no renovó contrato en Telefé y que en su Twitter se está despegando de la marca del canal de las pelotitas.