Telefe le dijo adiós a un exitoso programa: "No quiero engañar"

Telefe anunció el final de un exitoso programa de TV. El motivo del adiós a un ciclo que sumó muy buenos puntos de rating.

Telefe volvió a soprender a miles de espectadores. En esta oportunidad, la señal de ViacomCBS le dijo adiós a un exitoso programa que logró muy buenos puntos de rating en la pelea contra El Trece, histórica competencia en la TV argentina.

Se trata nada menos que de El Primero de Nosotros, una novela que contó con muy buenas mediciones en el rating de la TV argentina y que tuvo a Benjamín Vicuña, Paola Krum, Jorgelina Aruzzi, Luciano Castro, Damián De Santo y Mercedes Funes como protagonistas de la ficción.

De qué trata El Primero de Nosotros

La historia de El Primero de Nosotros gira en torno a la vida de un grupo de amigos que recibe la brutal noticia de que uno de ellos tiene una enfermedad terminal. La ficción fue creada nada menos que por Gerardo Rozín, periodista, productor y conductor que se basó en la lucha personal que tuvo antes de morir.

Por qué terminó El Primero de Nosotros, la exitosa novela de Telefe

Romina Moretto, coautora de El Primero de Nosotros, dialogó con el programa radial La Once Diez y se refirió al desenlace de la ficción y explicó cuál era la idea que pretendían dejarle a los espectadores: "El final tiene el espíritu que mantuvo durante toda la ficción que es la verosimilitud, conmovedor, pero no engaña, no desilusiona, no defrauda, es coherente y a la altura de lo que contamos desde el primer día".

En tanto, Moretto fue consultada sobre la posibilidad de que haya una segunda temporada: "Está ahí hablado pero no hay nada definido. Yo leo muchas cosas que publican en los medios y la verdad que inventan". Y remarcó: "No quiero engañar a los espectadores, no hay nada definido". Asimismo, no descartó la posibilidad de que haya un spin off: "Particularmente la historia de Valeria me convoco mucho, y me conmovió porque siempre me resultó apasionante la decisión de no ser madre y de ser madre y por adopción".

"Trabajé y tuve encuentros con muchas mujeres que confiesan los pasos, los miedos, las salidas, las visitas. Siempre lo vimos hasta como un spin off la historia de Valeria y la adopción, pero si eso no se hace es algo que me gustaría contar y desarrollar como también la historia de las mujeres que no quieren ser mamás", concluyó.

El Primero de Nosotros, la telenovela que resultó un éxito en Telefe.

Telefe levantó otro programa de TV

En las últimas horas, Telefe levantó otro programa reconocido. En esta oportunidad, no se conocieron los motivos del adiós a No es Tan Tarde, aunque sí hubo palabras por parte del conductor Germán Paoloski. "Gracias por tantos mensajes lindos y su apoyo para No es Tan Tarde para volver!", comentó el presentador, en la tarde del sábado 2 de julio. Triste por la decisión que tomaron desde Telefe, el conductor agregó, como expresión de deseo: "Seguramente estaremos al aire muy pronto... como dije no es un adiós sino un hasta luego".

"Gracias a todo mi equipo! Son los mejores!", cerró Paoloski en su doloroso posteo. Mientras que en Instagram, el conductor insistió en que se trataba de un "hasta luego y no un adiós definitivo". En la red social de Meta, Paoloski volvió a agradecerle a todos los que formaron parte del equipo y a sus espectadores: "Al público que nos acompañó y nos hizo saber que les sacábamos alguna sonrisa y disfrutaban con nosotros". "Volveremos pronto", concluyó el conductor y periodista.