Telefe cometió un grave error en Gran Hermano: "Agustín, el reciente eliminado de la casa"

El imperdonable error que Telefe cometió en Gran Hermano que involucra a Juan y a Agustín.

Telefe cometió un insólito error al aire al mostrar un adelanto sobre el próximo eliminado de la casa de Gran Hermano: publicó un adelanto del próximo eliminado del reality y se confundió de participante.

En lugar de mostrar a Juan, que había sido votado por el público por una amplia mayoría de votos, el canal mostró a Agustín, uno de los más queridos por los televidentes, que apenas había recibido un 0,78% de los votos para dejar la casa.

"Llega un íntimo imperdible. Agustín, el reciente eliminado de la casa en una charla a fondo con Santiago. Vamos a vivir un encuentro único para entender qué es lo que siente en este momento", anunció el locutor, mientras en pantalla exponían la cara del joven.

"Bueno che!! Qué impacientes están, cualquiera se puede equivocar de subir el video correcto con el nuevo eliminado de #GranHermano", comentó irónicamente un usuario de Twitter, junto con el clip del momento. Miles de usuarios de las redes notaron el error de Telefe y manifestaron su sorpresa.

"¿Qué onda con la propaganda de Telefe diciendo que se fue Agustín? En vivo, lo pasaron...", publicó un usuario. "En Telefe promocionan que Agustín fue el eliminado de #GH2022 . A Juan no lo quieren ni para promoción jaja, #afuera", opinó otro internauta. "¿Querían que se vaya Agustín de #GranHermano2022 y ya tenían la promo preparada?", se preguntó otro usuario.

Juan se quebró en llanto tras su salida de la casa de Gran Hermano

Una vez que Juan salió del reality, fue al canal a hablar sobre su eliminación y a responder preguntas de los panelistas y de Santiago del Moro, quienes le remarcaron los malos tratos que tuvo hacia sus compañeros e incluso le preguntaron si en su vida personal también era una persona violenta.

"Evidentemente, jugué mal. Fui siempre muy al choque y me equivoqué, estoy muy arrepentido. La gente vio cosas que no le gustaron de mí. Yo no creí que estaba tan mal", se defendió el taxista. En este sentido, aseguró que en su vida privada no es para nada así y que la casa sacó su peor faceta.

Al hablar de su hijo, su motivación principal para ganar la competencia, rompió en llanto y agregó: "Jugué mal, eso está claro. Pero estoy muy tranquilo de que mi hijo sabe qué tipo de persona soy. No encontré rumbo, me equivoqué, perdí el sueño de mi vida. Estoy enojado conmigo mismo, no fui lo que soy".