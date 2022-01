Tartu disparó con todo contra Juana Viale: "Inmirable"

Tartu pasó por A la tarde como panelista invitado y aprovechó para opinar con dureza sobre la labor artística de Juana Viale.

Augusto "Tartu" Tartúfoli no se guardó nada en su visita a A la tarde (América TV) y disparó con todo contra Juana Viale. "Inmirable", calificó con dureza el periodista al trabajo de la nieta de Mirtha Legrand. En los últimos días, la actriz estuvo en el centro de la polémica por la relación que tiene con Joaquin Berthold, compañero de elenco en El Ardor, la obra que realizan en Uruguay.

Después de dos años al frente de los programas de Mirtha Legrand, Juana Viale volvió a trabajar como actriz. La nieta de Mirtha decidió irse a Uruguay, donde recientemente estrenó la obra El Ardor. La actriz charló al respecto con el cronista de A la tarde (América TV) y más allá de lo que dijo fue su actitud la que generó críticas.

Primero fue Karina Mazzocco la que se lamentó porque no se le preguntó a Viale por su abuela y otros temas que no fueran la actuación. En ese sentido, el cronista aclaró que se le había advertido que la actriz iba solo a hablar de la obra que protagoniza en Uruguay, algo que no gustó en el piso del programa de América.

Pero la propia conductora remarcó que Viale habló durante toda la nota sobre los rumores que se dispararon en los últimos días por su supuesto romance con Joaquín Berthold, su compañero de elenco. "Dio un curso de amor libre", sentenció Mazzocco, algo molesta. La conductora le pasó la pelota a Tartu, que estaba como panelista invitado: "¿Qué tal es Juana Viale actuando sobre las tablas?".

"¿Juanita como actriz? ¿Me estás cargando?", cruzó el periodista a Karina Mazzocco, sorprendido con la pregunta. La conductora le contestó que le preguntaba en serio y Tartu disparó con todo contra Juana Viale. "La única manera de ver Edha era poner en inglés y subtítulos en castellano, porque la actuación de Juanita era inmirable", la condenó el periodista sobre su actuación en la serie que Viale protagonizó en Netflix en el 2018.

La foto de Juana Viale a los besos con un hombre desconocido

Hace ya unos años que Juana Viale se encuentra en pareja con el arquitecto Agustín Goldenhorn, sin embargo, siempre prefirió mantener un perfil bajo sobre esta relación y jamás publicó fotos en sus redes sociales. Sin embargo, hace tan solo unas horas atrás, la conductora de El Trece compartió una polémica postal muy romántica, pero el problema es que el hombre con el que posa frente a las cámaras, no es Agustín.

De esta manera, empezaron las suposiciones, hasta que hubo una respuesta de un seguidor que pareció aclarar las cosas: "No, el no es su novio. Es su amigo César y es gay". Por su parte, Viale no dijo nada al respecto.