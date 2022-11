Tamara Báez sufrió una crisis existencial y tuvo un brote: "Me arranqué las pestañas"

La expareja de L-Gante alarmó a sus seguidores de redes sociales al contar lo que había hecho por una crisis. Tamara Báez hizo un cambio en su imagen nuevamente.

Tamara Báez causó sorpresa en sus seguidores de Instagram, quienes la vieron sin un componente fundamental para la estética que ella impone: sus pestañas postizas. La expareja del músico L-Gante reveló el motivo por el que decidió quitarse ese accesorio de sus ojos.

Los usuarios de redes no solo notaron que la influencer no tenía el típico delineado negro que se hace en sus párpados, sino que también se dieron cuenta de que sus pestañas eran notablemente más chicas. "¿Qué le pasó a tus ojitos?", enunció un seguidor de Báez como respuesta a una historia de la celebridad.

"Crisis existencial y me arranqué las pestañas", respondió la influencer en otra de sus historias y etiquetó a la persona que se dedica a hacerle la colocación de las pestañas mink, que son de las más largas que se consiguen.

El proyecto musical de Tamara Báez

Después de su ruptura con L-Gante, la joven decidió seguir los pasos de su ex y se abrió paso en la industria musical. "Hola, amigos, ¿qué tal? Estamos practicando un tema con Tamara Báez. Es un tema que va a dar que hablar, muy lindo para todas las chicas enamoradas", anunció el músico "El Viejo", quien compuso la canción debut de Báez.

Cuando la canción se publicó, Tamara no recibió buenas críticas por parte de la prensa; el periodista Rodrigo Lussich se mostró en contra de la nueva faceta de la celebridad de redes con vehemencia: "Tamara Báez, la expareja de L-Gante, sorprendió y se lanza como cantante y nace una estrella. Cuando estaban juntos, ella ya cantaba con él. Ella ya se probó como cantante en algún show de él y la verdad canta horrible, pero ahora encontró un mejor partenaire", en pleno vivo de Socios del Espectáculo.

El propio L-Gante fue consultado sobre su parecer ante el nuevo proyecto de Tamara y soltó: "Perfecto, por mí que le mande para adelante. Me encanta ver gente que se enfoque en algo. No vi nada igual, no tengo contacto ni textual ni verbal con ella. Que la cuenten como quieran. Veo, disfruto y estoy enfocado en lo mío, mucho más que hace un tiempo".

La palabra de Tamara Baéz tras recibir la orden de no exponer a su hija

L-Gante le prohibió a su ex mostrar el rostro de la pequeña Jamaica en los medios y la modelo se expresó en sus redes al respecto: "Qué año difícil este. Me pasó de todo, pero sigo con fuerzas y metiéndole. Lo único que me pone triste es no poder mostrar a mi bebé. A la bebé que estoy criando y que les mostraba todo, hasta en el embarazo".