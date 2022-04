Tamara Báez sorprendió a L-Gante con un tatuaje que se hizo en su honor

Tamara Báez sorprendió en las redes sociales al mostrar el tatuaje que se hizo en honor a su novio, L-Gante.

L-Gante y su novia, Tamara Báez, están pasando por un muy buen momento personal: están terminando de construir y diseñar su casa en General Rodríguez, en donde vivirán con su hija Jamaica, cumpliendo así uno de sus mayores sueños. Mientras su relación sigue adelante, Tamara sorprendió al cantante con un inesperado gesto: se hizo un tatuaje en su honor.

Báez cuenta con más de 400 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Día a día, comparte fotos y videos de su vida personal junto a L-Gante y la niña. También muestra los tatuajes y los procedimientos estéticos que se hace, además de looks y demás cosas relacionadas a su imagen. Ahora, publicó una foto del nuevo tatuaje que se hizo: un pergamino que dice “Cumbia 420”, el mayor éxito musical de L-Gante.

Tamara compartió en su Instagram una historia publicada por el tatuador autor del dibujo, quien le puso: “¡Genia total! Fue un caos el día de ayer con tanta gente, pero me tuvo toda la paciencia y pudimos meter esa tinta igual”. Cumbia 420 fue él álbum con el que L-Gante logró consagrarse en la industria de la música desde sus comienzos en YouTube, plataforma en la que cuenta con casi 3 millones de seguidores al día de hoy.

El tatuaje que Tamara Báez se hizo en honor a L-Gante.

L-Gante reveló a qué profesión le gustaría dedicarse en el futuro

Mientras transita el auge de su carrera en la industria de la música, L-Gante reveló durante una entrevista con Moria Casán en El Nueve que le gustaría estudiar una carrera universitaria que nada tiene que ver con el arte. ”Me gustaría estudiar medicina o un poco de leyes, también, para estar completo. ¿Por qué no? Hay bastantes carreras que me interesan, pero el primer paso es eso”, reflexionó.

“Lo que pasa es que estás en un umbral de creatividad. Estás para que explotes por todo lo que quieras hacer”, le respondió la conductora. En respuesta, L-Gante dijo que está cumpliendo su mayor sueño desde que era niño, triunfar en la música, pero que también tiene en mente otros objetivos. “Estoy cumpliendo mi sueño. Una vez que se haya cumplido, ¿qué vas a hacer? Vamos a seguir, hay que saber y tener más conocimientos, estudiar, la vida sigue”, agregó.

En cuanto a la relación con su mamá y a la paternidad, el cantante explicó que su madre es una figura clave en su vida. "Mi mamá es mi límite, lo que hizo que no me excediera y no me desviara. La paternidad también fue para tener a alguien que me pusiera un límite y para hacerme responsable. Ahora voy a pensar dos veces en mis actitudes, en lo que mi hija puede aprender de mí. Mi objetivo es darle todo a ella", cerró.