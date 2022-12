Tamara Báez expuso un chat privado con L-Gante: "Un poco de respeto"

Tamara Báez mostró una conversación privada que tuvo con L-Gante luego de que le presentara a Jamaica a Wanda Nara.

Tamara Báez filtró un fuerte chat privado con L-Gante, con quien comparte a su hija Jamaica, luego de que el cantante le presentara a la niña a Wanda Nara.

Aunque no hay certezas sobre cómo es el vínculo que mantienen Wanda y el creador de la cumbia 420, Tamara dio a conocer que L-Gante llevó a la niña para que conociera a la empresaria. Esto no le gustó nada a Báez, quien rápidamente hizo un descargo en sus redes sociales.

La influencer compartió una captura de pantalla de un chat por Instagram en el que muestra cómo L-Gante le habló para pedirle de ir a visitar a Jamaica, pero ella lo rechazó. "¿Qué hacen?", le pregunta el cantante. "No me llames que estoy re en una. Jajaj", le responde Báez. "Bueno. ¿Puedo ir? Llevo algo", insiste Elián Valenzuela.

Debajo, Tamara agregó: “Si vas a andar presentándole mujeres a mi hija no quieras venir a estar conmigo jajaja. Un poco de respeto, no le hagas lo que me hacías a mí con otra. Te mando dos besitos, porque tres son mucha plata". Y en otra de sus historias, agregó: "Cómo les duele el rechazo a los hombres, eh".

Historias de Instagram publicadas por Tamara Báez.

Tamara Báez brindó detalles sobre su relación con L-Gante

Una vez más, Tamara Báez habilitó un juego de preguntas para que sus seguidores de Instagram le pregunten por su vida privada. "¿Cómo hiciste para tener el valor de salir de tu relación tóxica?", le preguntó un usuario. "Cuando te ponés a pensar realmente en lo que vale uno mismo ya está, salís de una. Y, de repente, te das cuenta de que solo necesitabas soltar para ser feliz", respondió Báez, dando a entender que su relación con Elián fue tóxica.

Mientras tanto, Tamara está enfocada en su hija y en los inicios de su carrera musical. Recientemente, la influencer dio un show y le preguntaron a L-Gante qué pensaba sobre su nueva incursión en la industria de la música. "Perfecto, por mí que le mande para adelante. Me encanta ver gente que se enfoque en algo. No vi nada igual, no tengo contacto ni textual ni verbal con ella. Que la cuenten como quieran. Veo, disfruto y estoy enfocado en lo mío, mucho más que hace un tiempo", respondió Elián, en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece).

Rodrigo Lussich, conductor del programa, apuntó contra Tamara y opinó: "Sorprendió y se lanza como cantante y nace una estrella. Cuando estaban juntos, ella ya cantaba con él. Ella ya se probó como cantante en algún show de él y la verdad canta horrible, pero ahora encontró un mejor partenaire".