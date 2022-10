Tamara Báez confirmó que L-Gante y Wanda Nara están juntos: "Hace tiempo"

Tamara Báez rompió el silencio y confirmó los rumores de romance entre L-Gante y Wanda Nara.

Tamara Báez, la expareja de L-Gante, confirmó que los rumores de romance entre el cantante y Wanda Nara son reales. Después de meses sin dar declaraciones, la joven denunció que Elián Valenzuela entró a su casa junto con Wanda y otras personas para robarle sus pertenencias. Además, confirmó que es cierto que están saliendo.

Las versiones de romance entre la empresaria y el creador de la cumbia 420 cobran cada vez más fuerza, a pesar de que ambos dicen que solamente son amigos. Tamara, quien comparte una hija con L-Gante, confirmó que estos rumores son verdaderos, ya que una persona muy cercana al cantante se lo confirmó.

Todo comenzó cuando Tamara publicó un video en sus historias de Instagram mostrando su habitación toda revuelta y casi vacía. "Vengo acá a buscar un poco de ropa y faltan zapatillas. ¿Qué onda? ¿Andan en atrevidos?", dice la joven en el video. Más tarde, contó en A la Tarde (América TV) que L-Gante entró a su casa junto con Wanda y otras personas y se llevó varias de sus pertenencias.

Además, aseguró que puede probarlo ya que los encargados de seguridad de la puerta del country le mostraron que en la lista de personas que ingresaron, aparecían los nombres de Elián y Wanda. Fue entonces cuando Karina Mazzocco, la conductora del programa, le preguntó si es verdad que L-Gante y Nara están en una relación.

"¿Te consta que L-Gante está saliendo con Wanda Nara?", le preguntó la conductora. "Sí, yo lo tengo súper confirmado desde hace tiempo", respondió la joven. "¿Cómo lo confirmaste?", indagó Mazzocco. "Y, no lo puedo contar, pero con una persona muy cercana a él", contestó Báez. "¿Ellos duermen juntos?", le preguntó Karina. "Sí. Pero no me causa nada porque yo quiero estar tranquila. La verdad, yo quiero salir de todo el entorno de él", cerró Tamara.

Grave denuncia de Tamara Báez contra L-Gante

Por otro lado, Tamara también denunció a Elián por episodios de violencia. Uno de ellos, probablemente el más grave de todos, fue cuando L-Gante agarró un arma y la amenazó con matarse, según el relato de la joven. "Unos meses atrás peleamos, discutimos, Jamaica era muy bebé. Peleamos y le dije que ya no quería pasar por estas cosas. Él desapareció, lo fui a buscar y estaba en la pieza del fondo con un arma en la mano. Le dije que no haga eso por favor, que íbamos a estar juntos. Entonces volvimos y estuvo todo bien", relató.

"Coacción se llama eso, obligarla a ella a hacer algo 'o sino, me mato'", sumó su abogado, quien estuvo presente durante toda la entrevista telefónica junto a Tamara. "Siempre en cada pelea 'me voy a matar', 'todos me traicionan', que esto, que lo otro", detalló la influencer. Sin embargo, su abogado le recomendó no entrar más en detalles sobre esa cuestión para dejar el tema en manos de la Justicia.