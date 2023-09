Susana Roccasalvo reveló lo que todos piensan de Gran Hermano: "Sucede"

La periodista habló sobre los reality show y contó un secreto a voces en la industria. Susana Roccasalvo se pronunció en contra de los programas de ese géneroi televisivo.

Susana Roccasalvo es una periodista de espectáculos que tuvo su auge como comunicadora en los 90 y los 2000 y desde hace años conduce con éxito su ciclo de El Nueve, Implacables. De esa manera, cada declaración de la presentadora de televisión en los medios de comunicación tienen repercusión y así fue con sus recientes dichos sobre los reality shows.

La periodista que llevó adelante ciclos como Rumores y MaM opinó sobre este tipo de programas después de que se conociera que Maxi, concursante de la última edición de Gran Hermano Argentina, habría intentado quitarse la vida. Además, otros participantes como Coti Romero y Tomás Holder tuvieron problemas de salud mental tras su salida de la casa de Telefe.

Roccasalvo dio a conocer una charla que tuvo con Alex Cannigia sobre su participación en Gran Hermano VIP de España. "Me dijo ‘Susana, es trabajo’. Los aman. No saben cómo la quieren a Charlotte los españoles, la consideran una chica muy sencilla, educada. Los dos están bien conceptuados", comentó la periodista. Y cerró: "Igualmente, ustedes saben que en esos programas está todo armado, y eso no es que yo esté en contra de ellos, al contrario, nosotros hacemos notas con un montón de participantes. Yo apoyo la televisión, pero sucede que hay gente, por ejemplo, ya firma por dos meses. No es que lo echan".

Fuerte opinión de Susana Roccasalvo sobre Got Talent Argentina

"Me gusta el formato, me gusta Lizy Tagliani… también la sorpresa. Me encantó una chica que hizo un cuadro que no se entendía bien qué era, pero después tiró un balde de brillo y apareció Marilyn Monroe. También una chiquita que cantó opera divino, otra con unas telas. La verdad es que lo estuve viendo", comentó la conductora de televisión de El Nueve. Y cerró: "¡El jurado! Empiecen a guionar a dos personas de ese jurado. Un hombre y una mujer. Me parecen que están flojos, un poquito de vocabulario, de orientación de lo que quieren decir. Flor Peña sí está maravillosa".

Luego, Roccasalvo apuntó de manera directa contra La Joaqui y reveló: "Apáguenle el micrófono. Me van a hacer pelear con los únicos amigos que me están quedando en este medio, que son los de Telefe".

A su vez, la reconocida locutora Elizabeth "La Negra" Vernaci aludió al nuevo reality show de Telefe y fue dura con Abel Pintos como jurado. "Flor Peña es lo más, está bárbara. Me gusta mucho La Joaqui, no sé si como jurado pero ella me encanta. Abel Pintos no me gustó y el otro (Emir Abdul) tampoco. Para mí el programa son Flor Peña y Lizy. Y La Joaqui que la amo pero me da como que no tenía mucho para decir", comentó Vernaci. Y cerró: "Abel Pintos estaba así (se echó en su silla). ¡Abel Pito! Sentate bien la puta que te parió, qué te hacés el canchero. Es gente que va con la mejor intención. Es un programa para pasarla bien un domingo a la noche y no irte a la cama odiando al mundo. Está perfecto".