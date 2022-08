Susana Giménez, sin filtro contra Marcelo Tinelli: "Estamos hartos"

La diva argentina fue lapidaria para referirse al presente televisivo de Marcelo Tinelli.

Susana Giménez habló sin filtro sobre el presente de Marcelo Tinelli en la televisión tras el estreno de Canta Conmigo Ahora. La diva argentina habló sobre el momento de la televisión argentina y fue lapidaria sobre el reality show que se emite por El Trece.

Desde Uruguay, Susana Giménez fue polémica en sus declaraciones vinculadas a distintas personalidades del espectáculo. Moria Casán, Jorge Rial y Carlos Perciavalle, por ejemplo, fueron víctimas de sus dichos, pero ahora apuntó directamente contra Marcelo Tinelli.

En contacto con Red Flag, programa conducido por Grego Roselló en Luzu TV, la diva soltó una catarata de comentarios. "Sos referente en la plataforma donde también están todos los jóvenes, seguís vigente siempre. Ahora, mi madre, mi tía, la gente quiere saber: ¿Susana vuelve o no vuelve a la tele? ¿Qué vas a hacer con eso Su?", preguntó Grego.

"Ya sé, pero no... la verdad que no quiero hacer lo que me habían ofrecido porque era otra cosa de canto y ya estamos hartos de que cante la gente por televisión", lanzó la exconductora de Telefe. "¡Es buenísimo! Basta de que canten en la tele. Ya está ¿no?", agregó el comediante.

El relato de Susana se viralizó rápidamente en las redes y todo apunta al formato televisivo del "Cabezón" de Bolívar. Luego el programa siguió su curso con otros temas completamente diferentes, por lo que dejaron al margen el inesperado comentario de la diva que viene siendo polémica con sus testimonios.

Carlos Perciavalle elogió a Susana Giménez pero ella lo ignoró

Carlos Perciavalle brindó declaraciones que estuvieron vinculadas a su relación de amistad con Susana Giménez. A pesar de sus elogios, la diva argentina que actualmente reside en Uruguay confesó que estaban peleados y decidió no responder a su saludo.

El actor y productor teatral uruguayo fue entrevistado por Intrusos, programa conducido por Flor de la V en América TV. Previamente, habían mostrado la reacción de Susana Giménez, quien fue reacia frente al saludo de su colega en un programa de televisión uruguayo.

"La más divina, la más mona, la mejor persona y por sobre todas las cosas, la mejor actriz que nos queda en el hemisferio sur. Te mando un beso grande, te quiero mucho, hasta luego", fue el cálido mensaje de Perciavalle a través de un video. Cuando volvieron al piso, Susana se sorprendió ya que reveló que su relación era nula.

"¿Eso de Carlitos Perciavalle es nuevo? ¿Lo dijo ahora?", preguntó curiosa mientras los conductores le afirmaron que se trataba de un saludo reciente. "No lo puedo creer, estábamos peleados. Así que ahora lo voy a llamar por teléfono y me voy a amigar", expresó asombrada pero sin responderle.