Susana Giménez se hartó tras la denuncia de AFIP: "Mucha bronca"

La diva habló en los medios a través de sus voceros y fue contundente. Susana Giménez estaría muy enojada por la denuncia de la AFIP por evasión fiscal.

Susana Giménez rompió el silencio tras la grave denuncia que recibió por parte de la AFIP por evasión fiscal. La conductora de Telefe se pronunció en los medios a través de su abogado y contador, quien aseguró que la diva no cometió en ningún tipo de delito por negarse a pagar el impuesto a bienes personales en 2019.

"No va a hablar porque es un tema muy técnico para ella. Pero sobre todo porque está con mucha bronca; piensa que esta denuncia es ideológica y ruido político para distraer de los temas realmente serios que están pasando", comentó una persona del círculo íntimo de la diva de los teléfonos. Y sumó: "En 2011 también se la agarraron con ella. Todo el mundo sabe que Susana es muy crítica del kirchnerismo. Y en cuanto la pueden llevar al terreno judicial, lo hacen".

Esta persona desde el anonimato habló de las críticas que recibió Giménez por sus quejas ante el cepo al dólar puesto en 2011. "Susana les sirve para desviar la atención de los desastres que están haciendo en su gestión actual", soltó.

El abogado de Susana, César Litvin, habló en público y soltó: "No se puede hablar de engaño. Lo que están haciendo es judicializar un impuesto que es confiscatorio y que afecta el derecho de propiedad protegido por la Constitución Nacional. Acá no hay ni delito ni dolo. Pero además, la Corte Suprema ya expresó en su momento que un impuesto confiscatorio afecta el derecho de propiedad. Y eso es lo que ocurrió en este caso".

La opinión de Beto Casella sobre el escándalo de Susana Giménez

"Tiene que pagar como pagamos todos. Es verdad. No se fugó, como dice Alfano. No es Al Capone. Yo, a donde vaya le llevo flores porque la voy a querer siempre. Lo digo de corazón. No me gusta que esté viviendo esta situación", enunció Casella tras un informe de Bendita referido al escandalo mediático y judicial que protagoniza la diva de teatro, cine y televisión. El presentador de El Nueve trabajó como productor de Susana durante varios años por lo que le tomo mucho cariño y la apoya desde entonces.

Susana Giménez sobre las posibilidades de volver a la televisión

"Sos referente en la plataforma donde también están todos los jóvenes, seguís vigente siempre. Ahora, mi madre, mi tía, la gente quiere saber: ¿Susana vuelve o no vuelve a la tele? ¿Qué vas a hacer con eso Su?", enunció el influencer Grego Rosello en Luzu TV, medio donde Susana Giménez dio una entrevista. "Ya sé, pero no... la verdad que no quiero hacer lo que me habían ofrecido porque era otra cosa de canto y ya estamos hartos de que cante la gente por televisión", respondió la celebridad.