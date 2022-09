Susana Giménez plantó a Telefe y rechazó una importante propuesta: los motivos

Susana Giménez reveló de qué programa la llamaron y los motivos por los cuales no aceptó ir.

Susana Giménez volvió a brindar declaraciones televisivas y se refirió a distintos temas. En este caso, lo llamativo de su testimonio fue la propuesta que le hizo Telefe meses atrás para ser la conductora estrella de un programa que ya se estrenó, motivo por el cual contó por qué no tuvo interés en aceptarla.

Luego de ver el pre-estreno de la película 1985, la película protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, el móvil de LAM se hizo presente en el lugar para dar con la diva y charlar al respecto. "Me emocioné muchísimo, estoy muy conmovida. Todos los actores están fabulosos, cómo está hecho esto es increíble", expresó sobre el film.

En este sentido, el notero le preguntó si estas producciones la motivan a regresar a la actuación y deslizó que, según lo manifestado por ella semanas atrás, no tiene muchas ganas de trabajar últimamente. "La verdad que no, pero esto es una película muy fuerte para nosotros, para los argentinos, y en un momento que además viene bien que la vean", sostuvo.

En cuanto a sus proyectos laborales, va a grabar un especial para Paramount+, y allí se refirió al llamado que tuvo de Telefe para conducir Quién es la máscara. "No me pareció que era para mí, no era, qué se yo... Es una cosa que no hay un premio, no era para mí. Cada cual hace lo que le gusta, a esta altura de mi vida hago lo que me gusta", señaló Susana.

En última instancia, el movilero de LAM consultó sobre la relación con Moria: "¿Viste que Moria te tiró buena onda en la mesa de Mirtha? ¿Te sorprendió?". Frente a esta situación, la conductora contestó firme: "Me encantó. Así tendría que ser siempre".

Vuelan los palazos entre Susana Giménez y Antonio Laje

Antonio Laje y Susana Giménez se encuentran en el ojo de la tormenta tras los rumores de un romance. Hace unos días, el periodista de América TV piloteó el avión con el que la diva llegó a Argentina y se vio un picante ida y vuelta a la vista de todos los medios presentes.

Los acercamientos entre Antonio Laje y Susana Giménez comenzaron hace un año, cuando la diva tenía que viajar a Punta del Este y se topó con la sorpresa de que el piloto era el periodista, momento que fue registrado a través de un video publicado por Susana en sus redes sociales. "Vine a llevarte", había dicho Laje.

“Rescato su sencillez y humildad. Es la persona más famosa de Argentina y de la región, recontra conocida y es tan genia”, agregó. El vínculo fue tan satisfactorio que el periodista es el piloto de la exconductora de Telefe, motivo por el cual se lo vio a bordo del vuelo que la trajo a Argentina días atrás.

Allí, Susana brindó declaraciones a la prensa y en el cierre, saludó de una manera muy particular. "Gracias Antonio. Chau mi amor, gracias", expresó la diva. Frente a esta situación, se instaló el fuerte rumor de una relación amorosa entre ambos, hecho que sorprendió a todos.