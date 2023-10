Susana Giménez dijo lo que todos piensan de las imitaciones de Fátima Flórez: "Siempre"

La diva fulminó a Fátima Flórez y criticó a todos los que tratan de imitarla. El descargo de Susana Giménez contra la imitadora.

Susana Giménez fulminó a Fátima Flórez y a todos los que la imitan, tratando de recrear sus formas de hablar, looks y latiguillos clásicos. "Yo no soy tarada", sostuvo la actriz y conductora de Telefe en su furioso sincericidio contra los imitadores.

En medio de la jugosa entrevista que le dio a LAM (América TV), Susana reveló que no se siente a gusto con la imitación de Fátima Flórez y confesó que "no la hace bien". Además, lanzó un filoso dardo contra la "pareja" de Javier Milei al sentenciar: "Cuando me quieren imitar se ponen la peluca y los anteojos y gritan 'hola, mi amor'. Yo no soy tarada así, soy simpática por supuesto, y simpática. Igual, es una mina talentosa. Siempre me imitan con eso".

Si bien Ángel de Brito estuvo de acuerdo con las palabras de la diva, le remarcó que es un poco "distraída" al hablar al aire. Muy divertida, Susana le retrucó: "No oculto la verdad. Si me equivoco, lo digo. Dije que existía un dinosaurio... me río, pero no me gusta que hablen mal. Me provocan para que diga algo y después me la dan. Eso no es fair play (juego limpio)".

La cadena de "palazos" siguió cuando De Brito nombró a Moria Casán, otrora pareja artística de Susana, y la conductora arremetió con acidez: "Moria se peleó conmigo. No hace más que hablar de mí. Ya se le pasará. No contesto. Las discusiones me parecen un plomo, me parecen ridículas. Me acuerdo del trabajo que hicimos juntas y nos llevábamos bárbaro".

Susana hizo el comentario menos pensado sobre Brandoni: "Me hubiera gustado"

En diálogo con De Brito, Susana confesó que le ofrecieron trabajar en la serie Nada, que se estrena el 11 de octubre en la plataforma de streaming Star+ y que tiene a Luis Brandoni como protagonista. Además, la serie tiene la particularidad de la visita estelar de Robert De Niro. "Me hubiera gustado hacer algo con Brandoni, una cosa con él en la serie de De Niro. Me perdí de conocer a De Niro", se lamentó Susana.

"Él (De Niro) y Jack Nicholson me parecen los mejores", cerró Susana. La serie sigue a "Manuel (Luis Brandoni), un sofisticado crítico culinario de Buenos Aires, amante del arte y provocador, quien, vive hace décadas con una mujer (María Rosa Fugazot) que le resuelve todo, como una suerte de asistente personal, ama de llaves y cocinera. Sin embargo, un acontecimiento excepcional lo obliga a cambiar su rutina y contratar a Antonia (Majo Cabrera), una joven inexperta nacida y criada en un pequeño pueblo de Paraguay, para que lo ayude con las tareas domésticas".

Pinchada por el conductor, Susana se metió en el picante cruce entre Brandoni y Ricardo Darín por las críticas del primero al filme nacional Argentina, 1985, pero fue muy cauta al lanzar su opinión: "La película es brutal. Él (Brandoni) dice que nombran poco a Alfonsín. Yo no me meto en eso".