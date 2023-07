Susana Giménez confesó el calvario que vivió en secreto: "En patrullero"

Susana Giménez recordó la desesperante experiencia que vivió años atrás con un reconocido actor.

Susana Giménez recordó el mal momento que vivió hace unos años, cuando terminó adentro de un patrullero. Muy a menudo, la diva cuenta diferentes anécdotas de su vida, no solamente las vinculadas a su larga trayectoria en la televisión, sino también las que refieren a su vida privada. En este caso, dio a conocer por primera vez el insólito momento que vivió hace un tiempo, cuando estaba en el auge de su carrera como actriz y le tocó enfrentar un hecho insólito.

Todo ocurrió en la década del '70, cuando Susana era actriz y trabaja en innumerables obras de teatro y películas junto a otras grandes figuras. En una oportunidad, terminó dentro de un patrullero junto a sus colegas actores. La conductora estuvo presente en Olga en Vivo, el programa de streaming de Migue Granados, y sacó a la luz esta anécdota que guardó en secreto durante años.

Susana explicó que cometió muchos errores a lo largo de su carrera como actriz, como aceptar malas propuestas que terminaron arruinando su reputación actoral. "Cuando vos das rédito y te ve la gente, te ofrecen cada porquería que si la hacés... Una vez metí la pata con eso. Como yo no sabía, metí la pata con la obra de teatro Las Mariposas son Libres y con otra, que no estaba en el contrato", comenzó.

Y agregó que Las Mariposas, obra en la que actuó con Claudio García Satur, "fue un éxito increíble" y que duró en cartelera más de tres años, pero que la otra obra "era malísima". Acto seguido, recordó la insólita situación que vivió a la salida del teatro debido a su fama. "Yo estaba en un momento increíble, no podíamos caminar por la calle. ¡Nos llevaron en patrullero! Salimos del teatro y había como 300 personas afuera esperando", relató la diva.

Susana Giménez fue repudiada por sus dichos sobre Jey Mammón

Recientemente, Jey Mammón fue invitado a los premios Martín Fierro y se desató una fuerte polémica en la industria de la televisión. Mientras muchas figuras del medio opinaron que no debería estar, otras, como Susana, mostraron una postura opuesta. "¿Vos me preguntás de verdad si quiero ir a los Martín Fierro? No hay nada más lejos para mí hoy que pensar en La Peña de Morfi. Pero, ¿Sabés qué? Voy a sentarme en la mesa del programa porque no hay nada más merecedor que esa nominación", adelantó Mammón, en diálogo con Intrusos (América TV).

Cuando le preguntaron a Susana en LAM (América TV) cuál era su opinión, la diva respondió: “Me parece bárbaro. Terminemos con esta estupidez, son cosas del pasado. Es para sacar guita”. Sus dichos se volvieron virales en las redes sociales y miles de usuarios manifestaron su repudio hacia la conductora.