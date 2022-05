Stefi Roitman rompió el silencio tras la declaración de Ricardo Montaner: “Va a ser mamá”

Tras los dichos de Ricardo Montaner sobre su supuesto embarazo, Stefi Roitman contó toda la verdad.

Stefi Roitman rompió el silencio después de que Ricardo Montaner revelara que está embarazada. Tras el nacimiento de Índigo, la primera hija de Evaluna Montaner y Camilo, la familia se agrandó y los rumores de un segundo bebé en camino no tardaron en llegar. Incluso, el mismo Montaner aseguró que son ciertos.

Esta noticia tomó por sorpresa a todos sus fanáticos, quienes se desconcertaron por la liviandad con la que Ricardo confirmó la noticia durante una entrevista con Los Ángeles de la Mañana (LAM). “Va a ser mamá”, declaró el músico. Pero por su tono de voz y la forma en que lo dijo, no quedó claro si Roitman está realmente embarazada o si fue simplemente un chiste.

En medio de esta incertidumbre, el mismo cronista de LAM que entrevistó a Montaner se acercó a Stefi y le comentó: “No sé si fue irónico o no, pero confirmó tu embarazo”. En respuesta, Stefi soltó una declaración que generó todavía más confusión: “¿Cómo sabe? Si yo no se lo dije… Tremendo, tremendo. Sí, puede ser, puede ser”.

A comienzos de abril de 2022, Roitman había publicado un descargo en Instagram sobre estos rumores de embarazo. “En cada foto y en cada cosa que subo o que comparto una respuesta o un comentario es '¿Estás embarazada?'. 'Tenés cara de embarazada', me dicen. Chicos ni idea. No, no estoy embarazada y no sé qué es cara de embarazada”, había dicho en aquel entonces. Hasta ahora, ni la modelo ni su marido, Ricky Montaner, confirmaron formalmente la noticia.

La tristeza de Stefi Roitman y los rumores de crisis con Ricky Montaner

Por otro lado, también se rumorea que Stefi estaría en plena crisis matrimonial con Ricky debido a varias cosas que publicó en sus redes. Según sus seguidores, de repente empezó a publicar fotos en las que aparecía completamente sola y con tristeza en sus ojos.

Aunque la modelo no habló sobre su relación, reconoció que está pasando por un momento personal difícil ya que dejó atrás a sus seres queridos para irse a vivir a Miami. “Cada despedida duele lo mismo y no me acostumbro. La última igualita a la primera. La de hoy igualita a la del mes pasado. Soy demasiado de mi casa, de mi familia, de mis amigas, de mi gente. Me cuesta. Hoy una vez más. Los veo pronto, ma y pa”, publicó en su cuenta de Twitter.