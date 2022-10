Sospechan que un participante de Gran Hermano entró con un celular: "No contesto"

La producción de Telefe se encuentra en la búsqueda para poder dar una solución a este imprevisto. Los detalles.

Un participante de Gran Hermano rompió las normas del ingreso a la casa y habría ingresado con un celular al reality show que regresó a la pantalla de Telefe hace pocos días. Por tal motivo, la producción está trabajando para ver de quién se trata y hay posibilidades de que sea eliminado.

En la jornada del miércoles 19 de octubre es que se instaló el fuerte rumor de que un participante entró a la casa de Gran Hermano con un celular. Todo comenzó cuando comenzaron a hablar del horario de ese momento, dado que no tienen manera de saberlo. "Cuando fui al dormitorio y me fije en el celular eran las siete y media de la tarde", había dicho un concursante del cual no se pudo saber su identidad porque la cámara no lo enfocó.

Además, en otro video que circuló en las redes sociales, se lo escuchó a Maximiliano Giudici, participante de Gran Hermano, mientras hablaba con otra persona. "No, boluda ¿por qué te dejaron pasar el celular? A mí me dejaron una remera casi sin estrenar", indicó sembrando la incertidumbre total.

Esta situación despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales y llegó a oídos del conductor Santiago Del Moro, quien despejó dudas. "Hablan cuando se lo pidieron en el hotel. Y no contesto más boludeces. Imaginate que son un montón de cámaras y un reglamento a cumplir. Es simple", expresó de manera contundente frente a la pregunta de una usuaria de Twitter.

Crisis y llanto en Gran Hermano: Romina se quebró ante las cámaras

La primera jornada de nominación de Gran Hermano generó estragos: salieron a la luz varias internas y cuatro concursantes quedaron sentenciados a la eliminación. Sin embargo, en medio de las votaciones, una participante no pudo contener las lágrimas y terminó por quebrarse luego de dar a conocer su decisión.

Se trata de Romina Urigh, la participante de 34 años. Aunque tan solo pasaron tres días de competencia, los grupos de alianza y las estrategias de juego empezaron a salir a la luz. Sin embargo, según demostró la exdiputada, ella no se sentía cómoda a la hora de nominar compañeros sin estar convencida de su decisión.

"Bueno, a lo último tuve que cambiar todos mis votos. Me voy a basar más en lo humano, en lo que siento. Vine a jugar", dijo Romina en el confesionario antes de brindarle dos votos a Tomás Holder y uno a Nacho. Al momento de hablar, a la participante se le empezó a quebrar la voz y una vez que volvió a su habitación no pudo evitar quebrarse.

"Qué pelotuda que soy", dijo Romina Urigh mientras se secaba las lágrimas y recibía el apoyo por parte de sus compañeras. "Soy sensible, por eso me angustio. Además extraño a mis nenas, todo", continuó la participante. Y aunque si bien no explicó detalladamente los motivos por los que se había angustiado, aseguró que "la gente va a decidir cuándo se va" y que ella prefiere "quedarse con los que tienen buen corazón".