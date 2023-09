Sorpresivo video: Abel Pintos le comió la boca a Lizy Tagliani

El cantante tomó a todos por sorpresa con el gesto hacia la conductora de Telefe y los dejó atónitos.

Abel Pintos y Lizy Tagliani protagonizaron un insólito momento en Got Talent Argentina. Al inicio de la emisión del programa de este domingo 3 de septiembre, la conductora y el cantante tuvieron una actitud que dejó atónitos a todos los presentes y a los televidentes.

A penas inició el ciclo, Tagliani saludó al público y anunció que haría un juego con Abel Pintos. Precisamente, ambos iban a tener una letra otorgada al azar y quien más palabras dijeran con la misma elegirían si besar al otro o no. Y aunque la propuesta tomó desprevenido al intérprete de La Llave, aceptó sin saber que se trataba de una trampa.

Lizy le asignó al cantante la letra M y él empezó a decir algunas palabras sueltas en los 10 segundos que le dieron. Cuando tocó el turno de la conductora, ella dijo que le tocaba la letra P y empezó a recitar una serie de palabras que tenía ensayadas. Evidentemente, ella se coronó como la ganadora y pidió que Pintos le diera un beso.

Sin titubear, Abel agarró a la conductora de la cara y le dio un beso en la boca. Ante esta actitud, el resto de los jurados quedaron atónitos y el público presente empezó a ovacionar y aplaudir la situación.

La noticia menos esperada de Abel Pintos y Lizy Tagliani: "Lo van a negar"

Got Talent Argentina comenzó la semana pasada y se convirtió en el programa más visto de la televisión argentina. El programa conducido por Lizy Tagliani, que tiene como jurados a Abel Pintos , Florencia Peña, La Joaqui y Emir Abdul Gani resultó un acierto contundente para Telefe, pero se filtró que no estaría todo bien entre el equipo.

En Intrusos estaban analizando el fenómeno que se generó alrededor del programa que busca al mayor talento de nuestro país y Pampito, uno de los panelistas, hizo una inesperada revelación. La información del periodistas estaba centrada en dos de las figuras del ciclo.

"Lizy no conectó con el humor de Abel. Viste que Abel es más tímido. No hubo match", afirmó al referirse al vínculo entre la conductora y el popular cantante. "Yo sé que Lizy estuvo comentándole a su círculo, lo van a negar pero confíen en mi palabra...En lugares íntimos contó 'no me gustó tanto mi química con Abel'... Lizy le tiraba un chiste pero como el programa es editado yo no sé si esto se va a ver, del otro lado era una pared, no volvía", aseguró Pampito.

La información del panel dejó sin palabras a Flor de la V. De hecho, remarcó el sentido del humor del cantautor, que quedó a la vista de todos en la entrevista que le concedió al programa de América TV hace algunas semanas: "Igual es muy divertido. Acá abandonó el móvil ¿se acuerdan?".

Luego, Pampito volvió a tomar la palabra y aclaró que las incómodas situaciones que supuestamente se dieron en las grabaciones de Got Talent no se saldrán al aire: "Eso está todo editado, no va a salir". El comentario provocó que su compañero Guido Zaffora recordara un hecho similar entre Lizy y Roberto Moldavsky: "Se acuerdan con Moldavski en Trato Hecho, también se decía lo mismo. Y como era editado lo fueron achurando".