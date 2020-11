Como todos los viernes, Cantando 2020 aprovecha que Masterchef Celebrity, el gran tanque de la televisión abierta no sale al aire. Nuevamente, el show presentado por Ángel de Brito y Laurita Fernández se coronó como lo más visto de la jornada, con un promedio de 11 puntos.

La ausencia de MasterChef Celebrity se notó en las mediciones de Telefe, pero igualmente ganó el día y metió uno de sus productos del prime time en el podio de la TV: Fuerza de mujer, que midió 10,8. Esa misma cifra tuvo durante la tarde la repetición de Floricienta.

Bienvenidos a bordo marcó 9,5 puntos, y otro noticiero que tuvo un gran día fue En Sintesis que aprovechando el buen piso de audiencia que le dejó la competencia producida por Laflia, logró 7,2; dos décimas más que el promedio de Telenoche en el prime time, que además perdió contra Telefe Noticias (9,5 puntos).

El noticioso más visto del viernes 20 de noviembre fue El Noticiero de la Gente, con 9,1 puntos de rating, también aprovechando el piso de audiencia de Flor de equipo en la pantalla de Telefe, que con 6,8 superó por dos unidades a su principal competidor, Los Ángeles de la Mañana en El Trece.

MasterChef: el importante famoso que rechazó estar en el reality

"MasterChef Celebrity" es el programa más exitoso de la cuarentena y el hecho de que sean famosos quienes compiten eleva la vara de rating hasta picos impensados. Asimismo, no solo hay espacios para los personajes mediáticos sino que actores como Boy Olmi o cantantes como Patricia Sosa se animaron a sumarse al juego. En recientes declaraciones, el carismático Mex Urtizberea confesó que rechazó la oferta de Telefe para competir por el millón de pesos.

"Me llamaron de Masterchef hace unos meses y yo dije que no porque me daba miedo esto del virus. No me quería exponer mucho. Fue por eso fundamentalmente", anunció Mex, en diálogo con "Por si las moscas" (La Once Diez), donde habló sobre su pasión por la cocina, actividad que está haciendo en Instagram, con gran popularidad.

"Fue por Violeta, mi hija. Cuando arrancó la cuarentena me ayudó a volcarme a las redes sociales. Me preguntó porque no cocinaba en redes, porque a mí, en la vida real, me encanta hacerlo. De ahí nació un personaje muy divertido", afirmó, sobre sus videos chistosos con recetas de cocina.