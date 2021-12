Sorpresivo abandono del programa de Barassi en El Trece: "Me voy"

Darío Barassi protagonizó un tenso momento en "100 argentinos dicen", ciclo que lleva adelante en El Trece. En medio de la transmisión, una productora abandonó sorpresivamente el programa.

Darío Barassi volvió a vivir un momento sumamente incómodo. Durante la transmisión del programa "100 argentinos dicen", emitido por El Trece, el conductor sufrió la salida de un integrante sumamente importante de su ciclo en medio de uno de los juegos. La situación fue tan tensa que generó malestar en el estudio de TV.

Todo comenzó en el marco de una serie de preguntas y respuestas que el presentador hizo en su programa. A los participantes le hizo consultas que tenían que ver con "100 argentinos dicen". Y curiosamente, una tuvo como protagonistas a dos de las productoras que comandan el ciclo: "Luli" y "La Colo". Justamente esto desencadenó un conflicto...

Luli Latorre lanzó un grito porque su nombre daba menos puntaje en el juego y Barassi trató de intervenir: "Pará, pará, pará, Luli. Tráiganle un vino. Luli, si te quedás, te traemos un vino". Molesta con la situación, y ante los intentos de que se quede en el piso de El Trece, la productora le manifestó: "Soltame. Me voy, quedate con tu remera nueva".

Darío Barassi en 100 argentinos dicen.

Consciente de que alguien debía tomar el mando de la producción, Barassi tomó las riendas de la labor de Luli y expresó: "Chicos, no sé qué hacer. Hagamos una cosa. Chicos, no sé qué hacer". Y volvió a insistir: "Luli, pará un poco. ¿Soy yo el productor del piso? Ay, chicos, no sé qué hacer. Luli, volvé... no podemos sin vos".

Para tratar de convencerla y que se quede en "100 argentinos dicen", el presentador le pidió a sus compañeros y compañeras entonen una canción: "Chicos, todos por favor, 'Luli, Luli, Luli, Luli...'. Te conseguimos un vino". Luego del visto bueno de la mujer, el sanjuanino reaccionó: "Ay, Dios mío, qué alivio". Aun así, la productora le hizo una advertencia: "Que sea un buen vino, eh... nada de un vino de 500 mangos". Y el conductor le hizo un pedido especial a "La Colo" para calmar las aguas: "No puede terminar el programa sin que consigamos un buen vino para Luli".

La producción de Barassi le hizo un fuerte reclamo en El Trece

Hace poco más de una semana. Barassi le ponderó la vestimenta a un participante: "Buena camisa, Juli". Luego, se dirigió a una de las mujeres que forman parte de la producción y comentó: "Gigi, ya te digo que voy a alquilar alguna ropa que tenga frutas o algo...". Y disparó: "Esa es la actitud porque la reté a Gigi. Le dije: 'No tenés actitud'. Y me dijo: '¡Sí tengo actitud!'".

Inmediatamente después, una de las productora cruzó en seco al conductor y le marcó la cancha: "Estás malo con tu equipo. Estás mal. Estás malo con tu equipo, te vamos a empezar a poner los puntos. Vos seguí, vos seguí". Con una mirada soberbia y apuntando con uno de sus dedos, Barassi reaccionó: "Ja, con un dedo, chicos... con un dedo los apago".

"Con un dedo vas a llorar", le gritaron al presentador de "100 argentinos dicen", desde la producción de El Trece. Luego, el sanjuanino miró a uno de los camarógrafos y lo insultó para hacerle un pedido: "Poneme el ventilador, forro". La Colo, otra de las integrantes de la producción, intervino y le puso el ventilador al presentador. Finalmente, y con una sonrisa de por medio, Barassi concluyó: "Y La Colo va... La Colo siempre está de mi lado, le cambié la vida a ella".