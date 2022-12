Sorpresivo abandono de un participante de GH: "Tengo una vida afuera"

Sorpresa en Telefe: un participante de GH anunció su salida del reality. Quién es la persona que prefiere estar fuera de la casa.

Gran Hermano vive una de sus semanas más agitadas: muchos participantes se cruzaron fuertemente por diversos motivos y es por esto que uno de ellos decidió irse del reality. Al menos, expresó su desinterés por el premio mayor y resaltó la buena calidad de vida que llevaba fuera de la casa.

"Tengo una vida de la puta madre afuera. No vuelvo a una oficina de lunes a viernes 8 horas. Ni el premio me importa. ¿15 palos, 50.000 dólares?. No lo necesito. Me cago en el premio", expresó este participante. Justamente, él es uno de los animadores de esta edición de Gran Hermano.

Quien soltó esas palabras fue ni más ni menos que Walter "Alfa" Santiago. Hablando con Agustín, el hombre de 60 años no expresó directamente su voluntad de marcharse aunque resaltó las bondades de su vida fuera de la casa más famosa del país. Este domingo puede irse por voluntad del público, si es que no lo hace antes, ya que está en la placa de nominados.

Alfa y Thiago se dijeron de todo en Gran Hermano

Walter "Alfa" y Thiago Medina se dijeron de todo en la casa de Gran Hermano, cuando todos se encontraban durmiendo. El joven de 19 años estaba acostado junto con Daniela a los besos, situación que molestó a su compañero a tal punto que prendió la luz de la habitación y estalló de furia.

El tenso cruce entre "Alfa" y Thiago despertó un sinfín de reacciones en los fanáticos del reality show de Telefe. Además, dividió aguas dentro de la casa: Maxi y Marcos se fueron de la habitación por la incomodidad que les generó el acalorado momento entre Thiago y Daniela.

"¿Por qué no apagás esa luz, 'Alfa'?", preguntó el joven, quien fue interrumpido. "Porque ahora me desvelé, nenito", soltó el participante de 60 años con un tono de pocos amigos, mientras que Daniela se dio cuenta qué era lo que estaba pasando. "Se sintieron incómodos", dijo entre risas.

En ese momento, "Alfa" no se guardó nada y le dijo de todo a Thiago. "Yo no jodo a nadie, estaba durmiendo tranquilo, andá a coger a la habitación de al lado a ver si se la aguantan", lanzó completamente furioso por haber sido interrumpido mientras dormía. "Estás re loco ¿cómo vas a decir así? Te estás re confundiendo", se defendió el joven, mientras que Agustín, el único que quedó en la habitación, se quedó en silencio.