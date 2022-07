Sorpresiva ausencia de Adrián Pallares en Socios del Espectáculo: "Se fue"

El Trece sufrió la ausencia del conductor y su colega tuvo que brindar explicaciones para evitar una escalada de rumores en las redes.

Socios del Espectáculo sufrió una sorpresiva ausencia y generó incertidumbre en los televidentes. Se trata de Adrián Pallares, quien no estuvo presente en la pantalla de El Trece y obligó a Rodrigo Lussich a informar los motivos antes de que se desencadenaran un sinfín de rumores en las redes.

El locutor del ciclo de espectáculos presentó a Rodrigo, Mariana Brey, Paula Varela, Karina Iavícoli y Luli Fernández como los conductores y panelistas del día. Tras los bailes típicos del inicio del ciclo, Lussich confesó por qué se encontraba sin la compañía de Pallares. "Bienvenidos, buen día. Arrancamos con todo. Dos horas imperdibles... Mi socio, Adri, se fue de vacaciones unos días, así que aquí quedamos unos días con las chicas para hacer el aguante y cuidar la casa", comentó.

Por su parte, Adrián Pallares usó su cuenta de Instagram para anunciar el inicio de sus vacaciones y compartió una fotografía en la que se le ve junto a sus tres hijas y su esposa, Cecilia, mientras tomaban un café en el aeropuerto. Paula Varela adelantó hoy en Socios del espectáculo que el periodista estaría por publicar su foto con Mickey, por lo que se cree que Pallares y su familia se fueron de vacaciones a Estados Unidos o algunos de los países en los que Disney tiene sus parques temáticos.

Adrián Pallares mostró en sus redes el inicio de sus vacaciones.

Mariana Brey reveló la extraña enfermedad que le diagnosticaron

Otra de las figuras que generó preocupación en sus seguidores fue Mariana Brey. La panelista sufrió una fuerte descompensación que, incluso, llegó a producirle pérdida del equilibrio y tuvieron que llamar a la asistencia médica para diagnosticar su estado de salud.

Karina Iavícoli, compañera de Brey en el programa, contó que su colega ya llevaba varios días descompuesta y con síntomas muy extraños. Al llegar al set, la producción la maquilló para salir a escena pero le fue imposible: era tan intenso su mareo que ni siquiera podía estar de pie. Finalmente, llamaron a una enfermera para que la asista y su pareja la pasó a buscar.

"Me sentí muy mal a la mañana. Hice mi rutina, llevé a los chicos al colegio, pero sentía que perdía el equilibro. Tenía una sensación de mareo fuerte, de náusea”, explicó Mariana Brey. “Volví y me tiré a dormir un ratito. Cuando llegué acá, no llegué ni a maquillarme y me vio la médica", continuó la panelista.

Después de examinarla, los médicos encontraron la explicación a sus síntomas. "Me hicieron una maniobra en el cuello, es leve. Fui al Británico y ahí me vio una prima que es otorrinolaringóloga. El nombre es vértigo posicional. El déficit de vitamina D en el cuerpo provoca esto, además del estrés y me dijeron que se puede volver a repetir", cerró Brey.