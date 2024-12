Ángel de Brito habló sobre lo que hará Wanda Nara.

Wanda Nara es una celebridad de televisión que estuvo en auge en los últimos meses, por su separación de Mauro Icardi y también por su trabajo como conductora en el ciclo Bake Off Famosos en Telefe. En ese sentido, el periodista Ángel de Brito reveló cómo continuará en 2025 el lugar de la empresaria en el canal de las pelotas.

La exparticipante de Bailando por un sueño logró buenas mediciones de rating con su conducción en el mencionado reality show basado en una competencia de pastelería entre personalidades del espectáculo, cuya ganadora fue Cande Molfese, coronada como tal el pasado lunes 16 de diciembre. De ese modo, las autoridades de Telefe tuvieron en cuenta a Nara para la programación del próximo año.

"El año que viene va a hacer Bake Off, una nueva temporada con famosos. Terminó esta semana y le fue muy bien", aseguró el conductor de LAM, el ciclo de espectáculos nocturno de América TV. Lo que más sorpresa causó en relación al futuo laboral de Wanda Nara fue lo que dijo De Brito a continuación: "Y en el 2026 va a conducir un reality que se llama El Traidor. Es un formato yanqui".

Qué dijo Wanda Nara de Yanina Latorre

"Hay una panelista ensañada. La misma abogada de ella es la abogada de Mauro, es obvio que me va a arruinar. Yo no le doy información como a veces me pedía, y yo muchas veces le di o le comentaba o le respondía y le decía cosas. Porque si tenés a la abogada de mi marido que dice que me quiere sacar cosas, ¿qué información te puedo compartir? A partir de ahí me dijo: ‘te voy a arruinar la vida’", comentó Nara. Y agregó: "Le voy a pedir a todas las panelistas, a todas las periodistas y a las mujeres, sobre todo… respeto y empatía, porque no saben lo que yo denuncié. Mauro es un buen padre y espero que pueda restablecer el vínculo con sus hijas y ojalá que también con mis hijos, que todo este tiempo se comportó como un padrazo".

Ángel de Brito y Yanina Latorre

Las críticas de Yanina Latorre a Wanda por exponer la intimidad de La China y Pampita

En las imágenes que Wanda compartió de sus chats con Suárez, se puede ver cómo ésta apuntaba contra Pampita en mensajes donde aludía también a la intimidad de Benjamín Vicuña y sus hijos. En ese sentido, Yanina se posicionó en contra de esta actitud y soltó: "Ahora mete a Pampita, Benjamín y sus hijos. Se pasó tres pueblos. Después no quiere que se hable de su maternidad".

El doloroso momento de Mauro Icardi tras separarse de Wanda Nara

"Me llega la información que Mauro está totalmente desamparado y encaprichado, que no acepta la separación que plantea Wanda", aseguró la periodista Cora Debarbieri en A la Tarde (América TV). Además, aseguró que "los llamados de Mauro hacia Wanda son constantes, insistentes, y hay una suerte de querer reconquistar a Wanda, tenerla nuevamente con él".