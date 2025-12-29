Sorpresa en La Nación Más por la renuncia de una figura en vivo: "Me van...".

Un momento de profunda emoción y sorpresa se vivió este fin de semana en la pantalla de La Nación Más, cuando una de sus conductoras más reconocidas anunció en vivo su renuncia al programa que lideraba.

Se trata de Viviana Valles, quien decidió poner punto final a su etapa al frente del noticiero de los sábados y domingos. La noticia se dio a conocer durante la misma transmisión, cuando la periodista tomó la palabra para comunicar su decisión, dejando en claro que se cierra un capítulo importante en su carrera dentro de la señal de noticias.

La despedida estuvo marcada por el cariño de sus colegas, especialmente de Pablo Corso, quien no ocultó su tristeza por la partida de su compañera de dupla. En un intercambio al aire que rápidamente repercutió en redes, ambos dejaron ver la buena química que construyeron en este tiempo.

"Estamos muy contentos de haberte conocido y te vamos a seguir viendo. ¿Los fines de semana de quién son? De Vivi Valles", aseguró Corso, visiblemente movilizado, cediéndole el protagonismo a la conductora en sus últimos minutos.

Qué hará Viviana Valles

Lejos de un adiós definitivo a la pantalla, Valles aprovechó para dejar una pista sobre su futuro inmediato, llevando tranquilidad a sus seguidores pero confirmando que ya no estará en su horario habitual. "Me van a seguir viendo, no el fin de semana", aclaró. Y ante la pregunta de si continuará en la grilla, lanzó un guiño sobre su nuevo desafío: "¿Nos van a ver en la semana? Sí, poné el despertador".