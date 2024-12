Sorpresa en Gran Hermano por lo que revelaron de Ulises en la casa: "Se desata"

Ulises de Gran Hermano causó resonancia en la casa de Telefe.

Ulises es uno de los personajes más controversiales dentro de la casa de Gran Hermano, debido a su espíritu ácido y sin tapujos a la hora de meterse en conflictos con sus compañeros. A pesar de esto, el cordobés tiene momentos en los que se vincula de manera distendida con sus compañeros y, en ese sentido, causaron repercusión las declaraciones de Giuliano sobre lo que notó en su conviviente.

El joven sorprendió a sus compañeros al revelar información de lo que pudo percibir en Ulises, en los momentos en los que éste se mostraría más descontracturado. "Ulises agarró Gran Hermano y dijo: ‘yo voy a mostrar lo que soy realmente’. No sé si en su pueblo mucha gente sabe de su elección", comentó ante Chiara Caversaschi, Claudio Di Lorenzo y Luca Figurelli.

"Yo le presté la maquinita para cortar el pelo. Se cortó el pelo del pecho y me dice: ‘no hay vuelta atrás después de esto’. El loco está con un revuelo de emociones", continuó su descargo Giuliano. Por su parte, Chiara analizó: "Cuando le preguntaron quién le gustaba, me nombró a mí. Me nombró a mí porque yo ya sé que no… y que era toda una pantalla porque no quería decir la verdad". Y Giuliano agregó que cree que Ulises usaría la casa para "destaparse".

La presentación de Ulises de Gran Hermano 2025

"Del lugar de donde vengo, no cargo documento porque llevo el acento. Soy Ulises Apóstolo y vengo de Córdoba. Soy licenciado en Ciencias Políticas y asesoro a un funcionario provincial en el área legal y técnica. Me gusta la noche y aseguro que la cordobesa es la mejor", comentó el participante en su presentación, que salió al aire en el día del estreno de la nueva temporada del show.

