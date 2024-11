Sorpresa en el espectáculo por lo que se supo del novio de Soledad Silveyra: "No lo aguantaba"

Sorpresa por lo que se supo del novio de Soledad Silveyra: "No lo aguantaba".

Soledad Silveyra se convirtió en protagonista de una triste noticia sobre su presente sentimental con José Luis Vázquez, el hombre que la enamoró a los 72 años, y el anuncio sorprendió al espectáculo. "Le dijo a sus amigos", reveló la panelista Nancy Duré revelando que le sucedió a Solita y a su novio.

La actriz Soledad Silveyra había conocido a José Luis Vázquez durante un viaje de vacaciones en Buzios, donde él tiene una posada, y a principios del 2024 anunció su romance a los 72 años, provocando alegría entre sus seguidores. Pero según indicó Nancy Duré en Socios del Espectáculo (El Trece), la pareja entró en una fuerte crisis: "Los esperaban en una fiesta de 60 a la cual habían sido invitados pero ella llegó sola y le dijo a sus amigos que se separó porque no lo aguantaba más".

Por el momento no se sabe si será un enojo pasajero o si la pareja se rompió para siempre. Meses atrás, Solita le había confiado al periodista Héctor Maugeri detalles sobre su primer encuentro con su novio: “Cuando nos conocimos, hablamos mucho, varias horas al día. Muchas veces me invitó a quedarme en la posada pero yo no aceptaba hasta que, al noveno día, lo hice y me quedé a dormir. Yo tenía terror en ese primer encuentro pero fue muy hermoso".

Además, cuando Maugeri le preguntó si estaba enamorada, Solita reconoció: "No sé si enamoradísima, es un compañero y buena persona, buen tipo". También, deslizó un chispeante comentario sobre la intimidad sexual y reconoció: "Les recomiendo... Está bueno después de los 70 años volver a las tablas".

Soledad Silveyra subió a un colectivo, tuvo problemas con la SUBE, se asustó y fue viral

Soledad Silveyra se hizo viral luego de compartir un video en su cuenta de Instagram donde mostró su excursión en un colectivo de la línea 39 para recordar la mítica telenovela Rolando Rivas, taxista, que protagonizó junto a Claudio García Satur. El video del insólito momento que vivió la actriz en el transporte público y la reacción de sus seguidores.

En un breve video que publicó en Instagram Solita se mostró subiendo a un colectivo de la línea 39 y manifestó total sorpresa con el viaje, ya que hacía muchos años que no tomaba el transporte público. Al subir, la actriz le acercó la tarjeta SUBE al chofer, sin saber cómo hacer para sacar el boleto y recibiendo las instrucciones para pagar la tarifa. Luego de sacarle unas risas al conductor Solita hizo alusión a la telenovela Rolando Rivas, taxista y remarcó: “Perdón Rolando. Después de muchos años volví a viajar en colectivo y está buenísimo (no en hora pico)”.

“¡Estoy viajando en colectivo! Estoy con la rodillita mal, pero viajo igual”, agregó Silveyra en otro momento del video, contenta por el viaje. Segundos antes de bajar en la parada de Nicaragua y Carranza, en el barrio porteño de Palermo, su asistente le avisó que estaba por olvidarse su campera, cosa que hizo que la actriz soltase una expresión de susto. Una vez abajo del colectivo Solita compartió con sus seguidores la experiencia y dictaminó: “Hace bastante que no me subía a uno y la verdad que está buenísimo. En hora pico nunca tomé”.