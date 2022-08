Sorpresa: el vínculo desconocido entre Calu Rivero y De la Rúa

La actriz está conectada al expresidente de la Nación, Antonio de la Rúa, y en las últimas horas se conoció una información muy importante.

Salió a la luz el sorpresivo vínculo que une a Calu Rivero y el expresidente de la Nación, Fernando De La Rúa. Alejada de los medios y con un perfil sumamente bajo en las redes sociales, la actriz mantiene su vida personal en el marco de lo privado, pero recientemente se conoció cuál es la particular relación que los une.

En una de las últimas emisiones de LAM, Estefi Berardi reveló los detalles detrás de la relación que une a Rivero y al expolítico. Precisamente, la actriz tiene una relación amorosa con Aíto de La Rúa, el hijo del expresidente, hace tres años y ahora se encuentran a la espera de su primer hijo juntos.

En el año 2008, Calu y Aíto mantuvieron una relación amorosa que no dio frutos. Diez años más tarde, volvieron a apostar por el amor, pero esta vez con un diferencial: decidieron no hacerlo público. "Hace tres años que están juntos, pero ocultos, como que nunca se mostraron públicamente hasta hace cinco días que Calu subió un posteo a Instagram", informó Berardi en el programa de América TV.

"Ella está embarazada esperando a su primer bebito", reveló la panelista. Sin embargo, los detalles sobre la llegada del bebé se mantienen reservados y no se sabe de cuánto tiempo de gestación está la actriz.

Flor de la V fulminó a Calu Rivero: "Me gustaría saber de qué vive"

Flor de la V destrozó a “Calu” Rivero, también conocida como Dignity, tras la polémica por sus dichos en la Feria del Libro. Durante la presentación de su nuevo libro, Abre tus Puertas, la actriz contó que había experimentado con psilocibina, un compuesto alucinógeno que se encuentra en algunos hongos comestibles, promoviendo su consumo.

Los dichos de “Calu” generaron bastante desconcierto entre su público, especialmente por las cosas que cuenta a diario sobre su camino espiritual y sus métodos alternativos para lidiar con la salud mental. Flor de la V, conductora de Intrusos, hizo un filoso comentario sobre la mediática, quien anteriormente se había negado a darles una nota en la Feria del Libro.

“El mundo está como loco. ¿Se acuerdan que la semana pasada fuimos a la Feria del Libro para ver a Dignity? Bueno, ahora dice que hay que comer unos hongos que te ponen loca”, expresó la conductora entre risas. Y sin tapujos, cuestionó el estilo de vida de Rivero.

“Lo primero que me gustaría saber es de qué vive. Vive en New York, en Punta del Este…Y ahora, comiendo hongos que supuestamente, te ponen como loca. Yo digo, ¿cómo hace? No tiene que laburar todos los días, hacer mil cosas… ¿Qué momento del día tenés para comerte un hongo y quedarte colgada?”, se preguntó De la V.