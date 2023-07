Sorprendentes declaraciones de Ángel de Brito sobre Jey Mammón: "Yo fui el primero"

El periodista de espectáculos reveló un dato desconocido sobre la polémica con Jey Mammón tras la denuncia de Lucas Benvenuto.

Ángel de Brito volvió a referirse a uno de los temas que más sensibilizó a las figuras de los medios en los últimos meses: la denuncia pùblica de abuso sexual que Lucas Benvenuto le hizo a Jey Mammón (prescripta en la Justicia durante 2021). El conductor de LAM se sinceró y lanzó una revelación que hasta ese momento se mantenía oculta sobre su vínculo con la exfigura de La Peña de Morfi durante el escándalo.

Invitado a DDM (América TV), el periodista charló con Mariana Fabbiani sobre los temas más importantes de la farándula argentina y no pasó por alto la denuncia a Jey Mammón, a quien le dedicó un rato para exteriorizar cómo reaccionó a los rumores que luego saltaron a los titulares y que marcaron la desvinculación del mediático de Telefe. “Para mí fue complicada la noticia, yo le escribí varios días antes, cuando empieza el rumor, porque me di cuenta que estaban hablando de él, porque Lucas Benvenuto no lo nombraba. Sí, lo hizo unos días más tarde en las redes", comenzó a decir De Brito.

"Entonces le pregunté cómo eran las cosas porque me sorprendí mucho cuando empecé a ver el caso para dónde iba. Y siempre era como un peloteo, me decía ‘ahora no puedo hablar’, ‘estoy con los abogados’”, agregó, dando a conocer la maniobra de Mammón para evadirlo y no hablar con él.

Además, De Brito profundizó y asumió haber sido el primero en hablar con Jey para esclarecer la acusación: "Sí, yo fui primero a él. Cinco o seis días antes de hablar de su tema en LAM, intenté hablar con él y no se dio. Íbamos a ir juntos, con un grupo, con varios que nos conocíamos, con Paula, Pedro, al casamiento de Lizy. Ese fue el día que terminó de estallar todo y, obviamente, él se bajó".

La desoladora reacción de Ángel de Brito por la acusación a Jey Mammón

"Era un persona con la que hablaba frecuentemente, cada tres o cuatro días. Me shockeó, me sorprendió pero dije lo que pensaba, y sigo pensando lo mismo. No me voy a panquequear por una amenaza de juicio ni lo voy a arreglar con una nota. Sostengo lo que digo”, sentenció sobre el final, firme en su postura contraria a los actos de Mammón, quien terminó sobreseído por la Justicia por prescripción del delito.