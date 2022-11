Sorprendente experiencia de Guillermina Valdés en el eclipse lunar: "Podía suceder"

La actriz contó en qué la perjudicó el fenómeno astronómico y les preguntó a sus seguidores cómo lo vivieron. Guillermina Valdés habló se mostró molesta en sus redes sociales.

Guillermina Valdés contó cómo vivió el eclipse lunar que se dio el lunes 7 de noviembre y reveló qué no le permitió hacer. La expareja y madre del hijo menor de Marcelo Tinelli se mostró cansada en una de sus historias de Instagram y les preguntó a sus seguidores cómo lo vivieron.

"Obvio que no pegué un ojo por el eclipse, ¿quién más? Mucha gente no durmió anoche, no me siento tan mal, no tengo explicaciones pero sé que podía suceder por el eclipse", comenzó su descargo la actriz que comenzó su carrera de pequeña. Y cerró: "Nos queda solo el mate para mantenernos despiertos durante el día".

Valdés se mostró en la cama, con la cara tapada por las sábanas y con un gesto de hartazgo por no poder dormir debido al fenómeno natural, en la historia que compartió en su cuenta de Instagram.

La revelación de Guillermina Valdés sobre su vida amorosa

"Siento que la soltería está muy estigmatizada. Yo nunca había estado más de seis meses sola, en toda mi vida, y ahora siento que está muy bueno. Muchas veces es necesario el auto conocimiento, la auto percepción", comentó la modelo en diálogo con El Planeta Urbano, tras su separación de Marcelo Tinelli después de casi 10 años de relación. Y agregó: "Yo nunca me había dado esa oportunidad y estoy muy a full con mi laburo, muy conectada con mis hijos, y teniendo unos tiempos que no puedo creer que sean solo míos".

Valdés hizo hincapié en que siempre que estuvo en pareja, estuvo bien, no es que haya estado mal. "Pero ahora esto está buenísimo. La estoy pasando súper bien. Estoy sola con mis libros, mis aromas, mis sahumerios. Y viste que cuando estás sola todos te dicen: 'te tengo que presentar a alguien' y pienso bueno, capaz que no. Desde los catorce que estoy en pareja, que pasé de una pareja a otra", cerró.

El enojo de Yanina Latorre con Guillermina Valdés

La panelista de LAM cruzó a Valdés por haber ido como invitada al programa Quién es la Máscara, que competía de manera directa con Canta Conmigo Ahora, ciclo de Marcelo Tinelli. "¿Tenés que ir recién separada, con el padre de tu hijo, viviendo en el mismo edificio bancado por él, con el chofer de él y ahora estás sin laburo, y justo al programa que le ponen de competencia?", cuestionó con tono sarcástico Latorre.